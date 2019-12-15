Ulu çınarlar yalnız değil Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlılarımız için önemli bir hizmeti olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, Mimarsinan Parkı’nda hizmet vermeye devam ediyor. Merkezi ziyaret ederek birimleri gezen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Durmak yok, gönül belediyeciliğine devam” ifadelerini kullandı.

15 Aralık 2019 Pazar 12:12