UMED’den kadına yönelik şiddet uyarısı

UMED tarafından yapılan açıklamada, “Medyamız, şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Haberi, bilgilendirme unsurundan saptırarak seyirlik bir malzemeye dönüştürmemelidir” denildi.

“Son dört yılda medyamızın intihar haberleriyle ilgili gösterdikleri hassasiyetten ötürü ölüm oranları ciddi oranda düştü” hatırlatılması yapılan açıklamada, “Şimdi sıra kadına yönelik şiddet karşısında haber etiğini yeniden tartışma ve sorumluluk almada. Medyada kadına yönelik şiddetin yer aldığı temsil biçimleri kadına yönelik şiddeti pekiştirmektedir. Özellikle şiddetin haberleştirilmesinde kullanılan dil, görselleştirilmesinde kullanılan fotoğraf, farklı yorum ve algılara sebebiyet vermektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Medyamız, şiddet ve zorbalığı özendirici, insani değerleri incitici yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Haberi, bilgilendirme unsurundan saptırarak seyirlik bir malzemeye dönüştürmemelidir” denildi.



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