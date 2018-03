“ÜMMETİ OLMAKLA GURUR DUYUYORUZ”

Müftü Güven mesajında şu ifadelere yer verdi:

“29 Kasım 2017 Çarşamba’yı 30 Kasım 2017 Perşembe’ye bağlayan gece, Yüce Rabbimizin âlemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’nın (SAV) bir kez daha mevlidi şerifini idrak edeceğiz. Hz. Âdem’den başlayarak ilahi vahyi bizlere ileten Peygamberlik silsilesinin sonuncusu Hatemü’l Enbiya’ya onun âl ve ashâbına, evlâd-ü ‘iyaline, ehl-i beytine salat ve selâm ediyorum. Ülkemiz, vatanımız, milletimiz, gönül coğrafyamız ve topyekûn yeryüzü ahalisi için Mevlid Kandilinin huzur, barış, bereket ve selamete vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum. Ümmeti olmakla müftehir olduğumuz Rasûl-i Ekrem (sav), bize hayat veren Kitab-ı Mübin-i, furkanı, mizanı ve hikmeti getirdi. O, Rabbimize, kâinata ve insanlara karşı görevlerimizi öğretti. Hakkı, hakikati, adaleti, fazileti ve hidayeti hatırlattı. Allah’ın kelamını, örnek hayatıyla beyan etti ve onu yaşanan bir hayata dönüştürdü. Mekârim-i ahlâkı tamamladı. Kalpleri ve gönülleri birleştirdi. Kardeşliği dostluğu ve arkadaşlığı tesis etti. İnsanlığı mebde’ ve meadın bilgisiyle tanıştırdı.

Bugün, tüm insanlık Hz. Peygamberin (sas) çağlar üstü örneklik ve rehberliğine her zamankinden daha fazla muhtaçtır. Rasûl-i Ekrem’in (sas) rehberliğini tüm insanlığa tanıtacak olanlar da hiç şüphesiz Müslümanlardır. Ancak üzülerek belirtelim ki; İslâm dünyasının dâhili ve harici sebeplerle içerisinde bulunduğu bugünkü durumu Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin (sav) mesajlarından, onun eşsiz örnekliğinin, ağızlardan gönüllere indirememekten, zihinlere, dimağlara iyice yerleştirememekten, hayata geçirilememesinden kaynaklanmaktadır. Bugün körelmeye yüz tutmuş hassasiyetler, ubudiyeti unutmuş zihinler, hırs, tamah ve güç tutkusuyla kararmış kalpler, belleğini yitirmiş, medeniyetinin değerlerini heba etmiş toplumlar onun mevlidini idrak ederek Peygamberimizin (sas) örnekliği ve rehberliğiyle yeniden bir doğuşa muhtaçtır. Unutmamalıyız ki; nübüvvetin şifa dağıtan pınarları kıyamete kadar kurumayacaktır.”

Kayseri protokolü de vatandaşların Mevlid Kandilini yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Başkan Çolakbayrakdar:

İyi değerlendirmeliyiz

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in, dünyayı teşrifleriyle kainata; huzur, barış, mutluluk ve rahmet getirdiğini belirterek, iyi değerlendirmek gerektiğini söyledi.



Başkan Çolakbayrakdar mesajında; “ainata rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz’ in varlık alemini şereflendirdiği zaman diliminin Mevlid Kandili olarak kutlandığını hatırlatarak, Mevlid Kandili’ni Başkan Çolakbayrakdar açıklamasında, “Peygamber Efendimiz (S.A.V) kendinden önceki çağların karanlığının yanında geleceği de aydınlatmış, insanlığa huzur ve mutluluk reçetesi getirmiş, devrinin saadetiyle geleceğe de örnek olmuştur. Mevlid Kandili getirdiklerini anlamak için fırsat dolu, kutlu bir gecedir. İnsanlık, Hazreti Peygamber’in reçetesine her geçen gün daha çok ihtiyaç duymaktadır. Rahmet kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gecenin, vatanımıza, milletimize, gönül coğrafyamıza ve İslam Alemine; sağlık, mutluluk, bereket ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimiz’ den niyaz ediyorum. Bu vesileyle hemşerilerimizin, milletimizin ve İslam Alemi’nin Mevlid Kandili’ni tebrik ederim.” İfadelerine yer verdi.



KTO Başkanı Hiçyılmaz:

Yenilenme zamanı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Kandil mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yüce Yaratıcının insanlığa gönderdiği en son rahmet elçisi, Hz. Muhammed’in (S.A.S.) getirdiği mesajları anlamak, onun örnek ahlakını özümsemek hepimizin üzerine düşen bir görevdir. Kandiller, Müslümanlar için ulvi ve bir o kadar da müstesna zaman dilimlerinden biridir. Milletimiz, her yıl artan bir heyecanla Peygamberimizin dünyaya gelişini Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Mevlid Kandili, Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun insanlığa sunduğu değerleri anlayıp, yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz hayatımız için bir yenilenme zamanıdır. Bu anlamıyla Mevlit Kandilini, Peygamber Efendimizin insanlığa verdiği mesajları layıkıyla anlamak için önemli bir vesiledir. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlit Kandilinin; birliğe, beraberliğe ve hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor, odamız üyelerinin ve İslam âleminin kandilini kutluyorum.”



KESOB Başkanı Övüç:

Hazreti Peygamberimizi örnek almalıyız

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Övüç, “Âlemlere Rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) dünyayı şereflendirmesinin yıldönümü olan mübarek Mevlid Kandili’ne erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Övüç şunları söyledi:

“Mevlid Kandili, Peygamberimizin bizlere getirdiği değerleri ve O’nun öğütlerini anlamak ve yaşamak için çok önemli bir imkândır. Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Andolsun ki Resûlullah’da sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça zikredenler için mükemmel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 33/21) buyrularak Sevgili Peygamberimizin hayatı bizlere ‘en güzel örnek’ olarak takdim edilmekte ve O’nu örnek almamız istenmektedir. İnsanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlâki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyet olan Hazreti Peygamberimizi sevmeli ve onu örnek almalı, onun, insanlığın huzuru ve kalıcı mutluluğu için yaptığı çağrıyı günümüze taşıyarak hayatımıza yansıtmalı, davranışlarımızı onun örnek ahlâkına, emir ve tavsiyelerine göre şekillendirebilmek için daha çok çalışmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin ve esnaf sanatkarlarımızın Mevlid Kandili’ni tebrik ediyor, tüm İslam aleminin birlik ve dirliğine, insanlık aleminin barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”



KOSB Başkanı Nursaçan:

Hz. Peygamber’in doğumu ile insanlık mutluluğa erişti

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da Kandil ile ilgili mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hz. Peygamberin doğumu ile insanlığın bağrında saadet kapıları açılmış, hak, adalet, fazilet, ahlak, sevgi, şefkat ve ihlas prensipleri ile insanlık mutluluğa kavuşmuştur.

O, beşeriyete Allah’ın en mükemmel dini olan İslam’ı tebliğ etti. Yüce Allah, kullarına olan nimetini en son O’nunla tamamladı. O’nun büyüklüğü, en güzel usullerle, doğru yollardan insanlığı, iyiliklere çağırmasındandır. Ruhi bunalımlar içinde çalkalanan insanlar için tek kurtuluş yolu, O’nun gösterdiği yoldur. Beşer, aradığı güven, huzur ve mutluluğu o’nda bulur. Çünkü o, insanlığın yol göstericisidir. O, en güzel ahlakı nefsinde yaşamış ve insanlara da öğretmiştir. O, Allah’ın elçisi ve kulu, insanların en olgunudur. O, Alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Salat ve selam O’na, aline, ashabına ve o’nun yolunda olup, o’nu kendilerine rehber edinenlere olsun.”



KTB Başkanı Ünlü:

Peygamberimizi daha iyi anlamak gerekir

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Şaban Ünlü, Peygamber efendimizin doğduğu bu geceyi kutlarken O’nu anlamanın önemli olduğuna değinerek Kayserililerin ve tüm İslam Aleminin Mevlid Kandilini tebrik etti.

Başkan Şaban Ünlü, “Peygamberimizin doğum günü olan Mevlid Kandili’ni birlikte yaşamanın mutluluğu içerisindeyiz. Hz. Peygamberimiz, tüm insanlığa bir kurtuluş ve diriliş çağrısı yapmıştır. Bu geceyi kutlarken peygamberimizi daha iyi anlamak gerekmektedir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O’na iman etmenin, O’nun ümmeti olmanın ve O’nu sevmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bizlere düşen görev; âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hz. Muhammed’i (S.A.V.) asrın idrakine taşımak, O’nun güzel hatırasını içimizde, işimizde hayatımızda, düşüncelerimizde, duygularımızda, eylemlerimizde ve evlerimizde yaşatmaktır. Tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin kandilini tebrik ederim” dedi.



Kurum haberi