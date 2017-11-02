Umreye "Paşa"yı da götürecek

Belediye Caddesi'ndeki dükkanına sabahları "Paşa" ile gelen Issı, müşterilerini papağan ile karşılıyor. Vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Paşa, kuruyemiş dükkanında sadece sahibinin elinden besleniyor.

Issı, 3 yaşında olan ve 400 kelime konuşan papağanını umreye götürmek için "Paşa"nın evraklarını tamamlayıp, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından aldığı belgeyi pasaporta ve uçak biletine işletti.

Issı, yaptığı açıklamada, "Jako" cinsi papağanının kendisine çok düşkün olduğu için bu ay umreye giderken onu da yanında götüreceğini söyledi.

Kuruyemiş dükkanında papağanın arkadaşı gibi olduğunu anlatan Issı, şunları söyledi:

"Aldığımda 70 günlüktü. Şu anda 400 kelime konuşabiliyor. Telefon, araç, siren, ağlama, kedi, köpek, kuş, koyun gibi yaklaşık 100 çeşit de taklit yapabiliyor. Benim ağzımdan beslenir. Ben ne verirsem onu yer. Kendi başına hareket etmez. Kuruyemiş dükkanında durmasına rağmen kendi başına alıp yemez. Genellikle kuruyemiş olarak ayçiçeği, nohut, kabuklu fıstığı çok yer. Müşterilerimi 'Bay bay' diye uğurlar. Bu cins papağanlar sahibine çok düşkün olur, sahibine aşık olur. Ben dükkandan herhangi bir yere gittiğim zaman neşesi kaçar, bir şey yemez ve ötmez. Beni gördüğü zaman her şeyi yapar. 'Öpeyim.' der. Gözlüğümü çıkarır, gözlerimden öper. Torunumu çok kıskanır. Üşüdüğü zaman 'Ayaklarım üşüdü' diye uyarır. Şimdi nasip olursa umreye gideceğim, giderken Paşa'yı da götüreceğim."

Papağanı gece karanlıkta eğittiğini belirten ıssı, "Bir kelimeyi yüz defa söylediğimizde, yüz birincide kendi tekrarlar, sabahları öğrendiği kelimelere antrenman yapar. Bunların ömrü 100 ile 130 yıl. Tek eşli yaşamayı severler ve eşlerini seçerken de bunlar da insan gibi elektrik alması lazım. Dükkanın önünde papağanı gören vatandaşlar onun fotoğrafını çeker." diye konuştu.

AA

