Üniversite mezunu Hüsne taksicilikle geçimini sağlıyor

Hüsne Gülseren, Erciyes Üniversitesi Organik Tarım bölümünden mezun olmasına rağmen iş bulamayınca taksi şoförü olmaya karar verdi. Taksi durağında 1 yıl önce taksicilik yapmaya başlayan Gülseren genellikle erkeklerin yaptığı meslekle geçimini sağlamaya başladı. Mesleğe başlamasından bu güne kadar çok güzel tepkiler aldığını kaydeden Hüsne Gülseren, kadınlara da mesaj vererek, "Ne iş yaparlarsa yapsınlar, korkmasınlar" dedi. Gülseren konuşmasını şöyle sürdürdü; "1 yıldır taksiciyim. Üniversite mezunuyum, iş bulamadığım için taksiciliğe başladım. Bayan taksici olarak çok şükür şuana kadar bir zorlukla karşılaşmadım. Müşterilerim çok memnun, çok güzel tepkiler alıyorum. Bayanlar her ne işi yaparlarsa yapsınlar; hiç çekinmeden, korkmadan yapsınlar. Bayanın elinin değdiği her yer cennettir."







Taksi çağıran ve karşısında kadın taksici gören erkek bir yolcu daha önce kadın taksiciye rastlamadığını ifade ederek; "Değişik geldi. Bayanların da bu işi yapması iyi olmuş. Bayanlar bu hizmete girdiği zaman kalite biraz daha yükselir bence" dedi.







"Bayanları görmek mutluluk veriyor"

Kadın bir yolcu ise kadınları bu tür işlerde görmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Çok memnun oldum. Bayan şoför ile karşılaşacağımı hiç düşünmemiştim, genelde taksiciler erkek olduğu için. Kendimi daha rahat ve güvende olduğumu hissettim. Bu şekilde bayanların olduğunu görmek mutluluk veriyor. Kendisine çıkmış olduğu bu görevde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler İşçileri Sendikası Temsilcisi Resmiye Erdinç de Hüsne Gülseren'in çalıştığı taksi durağını ziyaret etti. 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısı ile kadın işçilerle bir araya gelerek dertlerini dinlediklerini kaydeden Erdinç, "Biz Türkiye’nin ilk kadın sendikasıyız. Biz buraya 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda bizim de hem cinsimiz olan kadın işçilerimizin yanında olmak, onlarla empati yapabilmek için Türkiye’deki kadın istihdamına destek veren bir sendika olarak yanlarına geldik. Onlarla dertleşiyoruz" dedi.







