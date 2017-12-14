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Üniversiteli öğrencilerden vefalı davranış

Melikgazi Yurt Müdürlüğünde kalan kız öğrenciler “Yoksullara Yardım Haftası” nedeniyle örnek bir davranış sergileyerek, Doğu Türkistanlı vatandaşların evlerine konuk oldular.

Üniversiteli öğrencilerden vefalı davranış

Yoksulları koruyup kollamanın temel bir görev olmasından yola çıkan Melikgazi Yurt Müdürlüğü, örnek bir davranış sergileyerek Belsin semtinde 160 ailenin yaşadığı yerleşim alanlarını gezdi.

Doğu Türkistanlı ailelerin evine konuk olan ve onlarla vakit geçiren öğrenciler, çocuklarla da yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler verdiler. Gönül bağı etkinlikleri kapsamında toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine teslim eden öğrenciler, daha sonra çocuklarla birlikte derslere katıldı.

Doğu Türkistanlı aileler de misafirperverlikleriyle yurt öğrencilerini ağırlayıp, onlara geleneksel tatlarından ikram ettiler.
Kurum Haberi
 

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