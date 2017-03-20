Uykunuz kaçıyorsa bunun altında bir hastalık olabilir

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Birimi'nin kurucusu ve Türk Uyku Araştırmaları Derneğinin kurucu üyesi Prof. Dr. Hakan Kaynak, uykunun insan sağlığı açısından önemini vurguladı.

Dünyada uykuyla ilgili çalışmaların 1950'lerde başladığını, 1972'de Uyku Apnesi Sendromunun ve bunun tedavisinin keşfiyle çalışmaların doruk noktasına ulaştığını dile getiren Kaynak, bu sendromun tedavisinin en iyi yapıldığı Amerika Birleşik Devletleri'nde bile hastaların ancak yüzde beşine ulaşılabildiğini aktardı.

Kaynak, son yüz yıl içinde insanların iki saat daha az uyuduğunu, bunun sosyalleşme, gece hayatı, gece çalışmak gibi birçok sebebinin olabileceğini anlattı.

Bilimsel olarak en iyi bilinen sebebin ise gece cep telefonu ve bilgisayarla uğraşmanın uykuyu kaçırması olduğunu belirten Kaynak, şöyle devam etti:

"Gece cep telefonu tablet veya bilgisayarı elinize aldığınız anda saatleriniz kayıyor. Yani gece gözünüze direk beyaz ışık geliyorsa bu bir sürü araştırma ile teyit edilmiş bir şey, saatleriniz kayıyor. Çünkü bizim karanlık uykumuzu getiriyor ama bilgisayar ve cep telefonu anında uykumuzu kaçırıyor. Hani çok uyuyanların bile kaçırıyor ama uykusuzluğu olanların kesinlikle bunlardan uzak durması gerekiyor."

Sağlıklı bir uyku için yeteri kadar karanlık ve sessiz bir ortamın normal olduğunu anlatan Prof. Dr. Kaynak, uyku ortamı hazırlamada aşırıya kaçmanın ise takıntı oluşturabileceği uyarısında bulundu.



"Sağlıksız uyku bağışıklık sistemini zayıflatır"

Uykusuz kalan insanlarda ileri düzeyde unutkanlık görüldüğüne değinen Kaynak, bağışıklıkla ilgili kodlamaların uykuda yapılıyor olmasından ötürü diğer bir uykusuzluk belirtisinin de bağışıklık sisteminin zayıflaması olduğunu anlattı.

Prof. Dr. Kaynak, bağışıklığı zayıflayan kişilerin başta grip olmak üzere enfeksiyonlara açık olduklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Uykuda konuşma, hareket etme vesaire, onların hepsinin altında bir hastalık da olabilir. Her birinin altında ayrı hastalıklar da olabilir. Yani çocuklukta olanları dışarıda bırakırsa belli bir yaştan sonra uykudaki her hareket, konuşma, bağırma vurma, kırma, gülme, ağlama hepsi problemdir ve altında ne var bakmak lazım. Bunlar birer uyku hastalığı belirtisidir, teşhis edip tedavi etmek lazım."