Uzmanlardan velilere ‘Karne’ uyarısı  

Uzman Sosyal Pedagog/Psikolog Hanım Demirbaş, öğrencilere ve velilere 'Karne' konusunda uyarılarda bulundu. Karnelerinde kötü not olan öğrencilerin tatili fırsata dönüştürmeleri gerektiğini kaydeden Demirbaş, "Karneleri kötü gelen öğrenciler tatili fırsata dönüştürebilirler ve kötü not alma nedenleri araştırılabilir. Öğrencilerimizin de soğukkanlılıklarını korumaları ve üzülmemeleri gerekir. Çünkü notlarını düzeltmek için yine bir yarım dönemler var. Burada anne ve babanın çok görevi vardır. Yaklaşımları çok önemli. ailelerin kesinlikle cezalandırıcı yaklaşmamaları gerekiyor. Tenkit ve tehdit çocukta kaygıyı artırabilir ve okula tamamen kendini kapatabilir. Negatif bir benlik algısı oluşabilir ve buda gerçekçi potansiyelini ortaya koymasını olumsuz yönde etkileyebilir. Kötü notların mutlaka öğretmenlerle birlikte nedenleri araştırılmalıdır. Anne ve baba sadece karne günlerinde değil, düzenli bir şekilde yıl boyu öğretmenleriyle beraber çocukları ile ilgilenmelidir. Bu şekilde çocukları ile güven bağı oluşturdukları için çocuklarda kendilerini rahat bir şekilde ifade ederler ve ortada kaygı olmayabilir, dolayısıyla daha rahat olurlar. Eğer başarısızlık bilgi eksikliğine dayanılıyorsa, özel öğretmen ile destek alarak bu bilgi açığını kapatabilirler ama çocuk öğrenme güçlüğü yaşıyorsa mutlaka profesyonel destek almalarında fayda vardır. Velilerden ricam, çocuğu sadece başarıya ya da öğrenci rollerine indirgemelerini istemiyoruz. Çocuğu bir bütün olarak görmeleri gerekiyor. Derslerinin dışında o bir insan ve ona insan olduğu için değer verin. Çünkü önünde çok yıllar var. Çocuğun mutlu olmasını sağladığınız zaman çocuk hayatın her alanında başarılı ve mutlu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Velilere seslenen Demirbaş, "Başarıyı hayatımızın merkezine yerleştirir, çocuğa sadece başarı gözüyle bakıp ‘Başarılı olursan seni severiz’ dememiz lazım. Bu durumlarda çocuklar kendisini bir insan olarak değerli hissetmeyebilir. Başarısızlık korkusu ile kötü notlarda gelince aileden korkusu ve çevreden dışlanacağı korkusu ile intiharlar olabiliyor. Başarıyı birinci sıraya taşımamak lazım. Her şeyden önce çocuğa ‘Sen benim için önemlisin’ demek lazım. Çünkü insan mutluysa, hayatta her şeyin üstesinden geleceğine inanır ve kendine güvendiği için umutlu olur" dedi.



"Çocuklarımız hırslarımızın kurbanı olmasın"

Karneleri kötü olan çocukların arkadaşları ile kıyaslanmaması gerektiğini belirten Demirbaş, “ Çocuklarımız toplumsal ve kişisel hırslarımızın kurbanı olmasın. Bunun olumsuz bir etkisi vardır. Güven ve değer duygusunda zedeleyici etkisi vardır. ‘Annem ve babam beni sevmiyor’ gibi sürekli kendisini yarış içerisinde bulur. Hırs ve yarışma içerisinde olumsuz duygular altta yatmaktadır. Kıyaslamak yerine çocuğumuzun sorunlar varsa ve karnesi komşunun çocuğuna göre kötüyse bunun nedeni araştırılmalıdır. Aile içi iletişim, çocuğa yaklaşım ve okulda yaşadığı farklı bir olay varsa, bunun nedeni araştırılmalıdır" şeklinde konuştu.