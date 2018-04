Uzun iş saatleri kaygı ve stresi artırıyor

Brigham Young Üniversitesi, Health Enhancement Research Organization ve Center for Health Research tarafından yapılan araştırmaya göre, mesai içinde yemek arası hariç mola vermek, çalışan verimliliğini yüzde 14 artırıyor. 20 bin 114 çalışanın katıldığı ve 2 sene süren araştırmaya göre, çalışanlara esnek çalışma programı sunulması ve eksersiz yapmaya teşvik edilmesi ise verimliliğe yüzde 18 katkı sağlıyor.

Sağlıklı beslenenler daha verimli

Çalışmada yoğun mesainin ve yüksek ciro hedeflerinin tükenmişlik sendromunu tetiklediği belirtiliyor. Stresi yüksek çalışma ortamlarının, çalışanların sağlıklarını ihmal etmelerini kolaylaştırdığına dikkat çekiliyor. İş yerinde sağlıklı beslenen çalışanların, yüzde 25 daha yüksek iş performansına sahip olduğu saptanan araştırmada, haftada üç kez, en az 30 dakika egzersiz yapan çalışanların iş performansını yüzde 15 artırdığı vurgulanıyor.

Egzersiz üretkenliği artıyor, devamsızlığı azaltıyor

Çalışmada, düzenli olarak egzersiz yapan çalışanların yapmayanlara göre yüzde 11 daha üretken olduğu belirtiliyor. Dikkat çeken diğer bir bulgu ise düzenli egzersiz yapan çalışanların diğer çalışanlara göre devamsızlık oranlarının yüzde 27 daha düşük olması.

OECD verilerine göre, iş-yaşam dengesinde son sıradayız

Uzun çalışma saatlerinin her zaman üretkenlikle sonuçlanmadığının altını çizen Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, Türkiye'de çalışanların yüzde 34'ü 50 saatten fazla çalışıyor. OECD'nin bu alandaki en yüksek ortalaması yüzde 13. Araştırmada, uzun iş saatlerinin kaygı ve stresi artırdığına vurgu yapılıyor. Çalışanlar, güven düzeyi yüksek ve gelişmiş bir kurum kültürüne sahip iş yerlerinde olduklarını hissettiklerinde, işlerini severek yapıyorlar ve verimlilik 3 kat artıyor. Güven ortamının sağlandığı ve kurum kültürünün çalışan odaklı biçimde geliştiği şirketlerde ürün ve hizmetlerin kalitesi, inovasyon, çalışanların yetkinliği ve değer katma istekliliği daha yüksek. Şirketlerin kurum kültürüne yatırım yaparak iş-yaşam dengesini kurmaları bu yüzden önemli." açıklamasında bulundu.



