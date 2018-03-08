Vali Kamçı kermese katıldı 

Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen kermese, Vali Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Büyüknalbant, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile okul yönetimi, aileler ve öğrenciler katıldı.

Vali Kamçı ve beraberindeki protokol üyeleri, emekli Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan’ın yaptığı duanın ardından kermesin açılış kurdelasını kestiler.

Kermesi beraberindeki protokol üyeleri ile gezen Vali Kamçı, öğrenci velilerinin ve mahalledeki ailelerin hazırladığı kermeste bulunmaktan ve onları desteklemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Vali Kamçı, burada yaptığı değerlendirmede, şehit ailelerine yardım etmek üzere kermesi planlayan okul idaresine, mahalle muhtarına, görev alan ailelere, okul aile birliğine vel emeği geçen herkese teşekkür ederek, “ Şehitlerimizin yakınları bizlerin baş tacı. Cennet Yiğit kızımız biliyorsunuz özel harekatçı bir kızımızdı, 15 Temmuz da şehit oldu. Onunla birlikte bütün şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. “ dedi.



İHA