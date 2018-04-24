Vali Kamçı vatandaşlarla buluştu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla düzenli olarak yapılan "halk günü toplantıları"nın nisan ayı buluşması, Vali Kamçı başkanlığında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tiyatro salonunda yapıldı.

Her ay düzenli olarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Kamçı, istek, talep ve önerilerin birinci ağızdan dinlenilerek aktarılan tüm konulara imkanlar çerçevesinde en uygun çözümler bulunabileceğini ifade etti.

Vatandaşlara tek tek söz veren Vali Kamçı, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Toplantıya, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.



AA



