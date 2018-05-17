Vali muhtarlarla buluştu Vali Süleyman Kamçı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde Felahiye ve Özvatan’a bağlı mahallelerin muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Kamçı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde ilk olarak Felahiye ilçesini ziyaret etti. Felahiye İlçesi ziyareti kapsamında Vali Kamçı, ilk olarak Felahiye Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Nazlı Demir, Belediye Başkanı Vural Çoşkun, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe Emniyet Amiri ile daire amirleri ve personel tarafından karşılanan Vali Kamçı, kaymakamlıkta ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında Kaymakam Nazlı Demir’den detaylı bilgi aldı.

Ziyareti kapsamında Felahiye Belediyesi’ni de ziyaret eden Vali Kamçı, Felahiye Belediye Başkanı Vural Çoşkun’dan Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çoşkun, yaptıkları yatımların son durumu ve planlanan yatırımlar hakkında Vali Kamçı’ya brifing verdi. Vali Kamçı, brifingin ardından Kaymakam Nazlı Demir ve Belediye Başkanı Vural Çoşkun ile birlikte restorasyonu devam eden tarihi “Roma Çeşmesi”nde incelemelerde bulundu.

Daha sonra Felahiye ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Kamçı, "Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları" çerçevesinde gerçekleştirilen bu buluşmanın, Felahiye ilçesinde bulunan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmek, muhtarların dile getirdikleri istek, talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm üretmek amacını taşıdığını ifade etti.

Muhtarların talep ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla Felâhiye’de düzenlenen toplantıya, Vali Kamçı, Kaymakam Nazlı Demir, Belediye Başkanı Vural Çoşkun, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Vali Süleyman Kamçı, Felahiye ziyaretinin ardından Özvatan ilçesine bağlı 13 mahallenin muhtarıyla bir araya geldi

Özvatan İlçesi ziyareti kapsamında Vali Kamçı, ilk olarak Özvatan Kaymakamlığını ziyaret etti. Kaymakam Menderes Topçuoğlu, Belediye Başkanı Halit Demir, İlçe Jandarma Komutanı, ilçe Emniyet Amiri ile daire amirleri ve personel tarafından karşılanan Vali Kamçı, kaymakamlıkta ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik durumunun yanı sıra eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, hayvancılık, altyapı ve üst yapı durumları hakkında Kaymakam Menderes Topçuoğlu’ndan detaylı bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Özvatan Halk Eğitim Merkezi’ne geçen Vali Kamçı, kursiyerlerin hazırladığı serginin açılışını yaptı ve onlarla bir süre sohbet etti. Vali Kamçı, daha sonra Özvatan Atatürk Ortaokuluna geçerek, 9-10 Mayıs 2018 tarihlerinde Kastamonu ilinde yapılan okul sporları Bisiklet Şampiyonasında Yıldız Kız Kategorisinde Türkiye Şampiyonu olan öğrencilere hediye takdim etti. Öğrencilerin bu başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Vali Kamçı, okul idaresini, öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti. Vali Kamçı, Özvatan ziyaretinde yufka üretim tesislerini de gezerek inlemelerde bulundu.

Vali Kamçı ziyareti kapsamında Özvatan ilçesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların talep ve sorunlarına hızla çözüm üretmek amacıyla Özvatan’da düzenlenen toplantıya, Vali Kamçı, Kaymakam Menderes Topçuoğlu, Belediye Başkanı Halit Demir, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Muhtarların sorunlarını tek tek dinleyen Vali Kamçı, sorunları not alarak çözüm noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Toplantı, muhtarların mahallelerin sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine doğrudan iletmesi ile devam etti. Toplantının sonunda Vali Kamçı muhtarlarla günün anısına toplu fotoğraf çektirdi.

İHA

