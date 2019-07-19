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Vefat eden İzci Lideri Ömer seçme toprağa verildi

İzci lideri ve öğretmen Ömer Seçme, geçirdiği kalp krizi sonucu 61 yaşında hayata veda etti. Seçme, Hunat Camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.

Vefat eden İzci Lideri Ömer seçme toprağa verildi

Kayseri izcilik camiasının sevilen ismi Kapadokya İzcilik Federasyonu As Başkanı ve 30 yıllık izci-öğretmen Ömer Seçme, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Mehmet İlgü ilköğretim okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ömer Seçme için Hunat Camiinde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.



Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, izcilik camiası ve eğitim camiasından çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Seçme, şehir mezarlığında toprağa verildi.
 

İHA

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