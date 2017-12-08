VEFAT EDEN KORE GAZiSiNiN EŞi DE 1 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTi

Koreli Eunja Kim'in manevi babası Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin uzun süredir Alzeimer hastası olan 65 yıllık eşi Nimet Dilbirliği de gece saatlerinde hayatını kaybetti. Bugün cuma namazı sonrası Üsküdar Selimiye Camii'nde askeri tören düzenleneceği açıklanan Dilbirliği'nin cenazesi bu acı haber üzerine ertelendi. Süleyman-Nimet Dilbirliği çifti, ailenin talebi üzerine ikindi namazı sonrası düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacaklar.



"ALLAH SENDEN SONRAYA BIRAKMASIN"

Süleyman Dilbirliği 91, Nimet Dilbirliği ise 85 yaşındaydı. 1952'de evlenen çiftin biri kız biri erkek iki çocuğu var. Nimet Dilbirliği'nin iki yıldır mücadele ettiği Alzeimer hastalığı nedeniyle Kore Gazisi eşinin dün vefat ettiğinden haberi olmadığı öğrenildi. Yakınları, Nimet Dilbirliği'nin sağlıklı olduğu yıllarda eşine "Allah senden sonraya bırakmasın" sözlerini sıklıkla söylediğini aktardı.



SON YOLCULUKLARINA UĞURLANIYORLAR

Kore Gazisi Süleyman Dilbirliği (91) ile 65 yıllık eşi Nimet Dilbirliği (85)'nin cenazeleri saat 14.45 sıralarında Üsküdar Selimiye Camii'ne getirildi.



Ailenin sevenleri cenaze törenine katılmak için camiye akın ederken, Astsubay Dilbirliği ve eşi Nimet Dilbirliği'nin tabutlara caminin avlusuna getirildi. Astsubay Dilbirliği'nin tabutunun Türk bayrağına sarılı olduğu görüldü. Astsubay Dilbirliği ve eşi Nimet Dilbirliği'nin tabutlarını yan yana görenler duygusal anlar yaşadı.



Güney Kore'den temsilcilerin de cenazeye katılmak üzere camiye geldiği görüldü.



Ayrıca cenazeye katılan çiftin torunları Evren Dilbirliği ile Nesil Sonuvar da dedelerinin Kore madalyalarını yakalarında taşıdı.



"ALLAH'IN SEVDİĞİ KULLARIYMIŞ"

Öte yandan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin akrabası Muammer Şehri ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada Nimet Dilbirliği'nin vefat ettiğini sabaha karşı öğrendiklerini belirterek, "İkisini ikindi namazında defnedeceğiz. Çok enteresan bir olay. Allah'ın sevdikleri kuluymuş, ikisi de beraber Hakkın rahmetine kavuştular" şeklinde konuştu.

İHA