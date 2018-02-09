Verem haftası ödül töreni gerçekleştirildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri toplantı salonunda gerçekleştirilen törene, İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İsmail Kılıç, Başkan Yardımcıları Dr. Burhan Akin, Hacı Bedir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sezai Çamdalı, Verem Savaş Derneği Başkanı İsmet Ekinci, sağlık idarecileri, dereceye giren öğrenci, öğretmen ve veliler katıldı.

İl Sağlık Müdürü Benli buradaki açıklamasında "Verem insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen halen tüm dünyada ve ülkemizde bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Bu nedenle ülkemizde verem hastalığı ile ilgili olarak toplumun bilgilendirilmesi ve dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda haftası olarak belirlenmiştir" dedi.

"İlimizde verem hastalığını kontrol etmek için tüm sağlık çalışanları özveri ile çalışmakta ve emeğini esirgememektedir" diyen Benli, "Düzenlemiş olduğumuz yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizin artık okullarında verem tanıtımı için birer elçi görevi üstleneceklerine inanıyorum. Bundan sonra siz öğrenciler bizim okullarda gönüllü temsilcilerimizsiniz. Bu hastalıkla hep birlikte mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlkokul resim dalında birinci olan İncesu Fatih Sultan Mehmet İlkokulundan Bengisu Reyyan, Ortaokul şiir dalında birinci olan Yeşilhisar Hızır İlyas Ortaokulundan Ozan Onur, Lise kompozisyon dalında birinci olan Pınarbaşı Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden Gürkan Aktürk ve dereceye giren diğer öğrencilere ödülleri takdim edildi.

İHA

