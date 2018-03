Verem tedavi edilebilir bir hastalık

İl Sağlık Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, "Verem (Tüberküloz) hastalığı, “M. tuberculosis” basili tarafından oluşturulan ve hava yolu ile bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Ülkemizde verem hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta Verem Eğitim ve Propaganda Haftası olarak belirlenmiştir. Bu yıl da 07-13 Ocak 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” çerçevesinde yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir" ifadesinde bulundu.

Benli, "Verem, insanlık tarihi kadar eski bir hastalık olmasına rağmen halen tüm dünyada bir halk sağlığı sorunu olarak önemini korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2016 yılında dünya genelinde 10,4 milyon yeni vaka ortaya çıkmıştır. Verem hastalığı, dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir" diyerek şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde verem hastalığının görülme sıklığı her yıl yaklaşık yüzde 5-7 oranında azalmaktadır. 2016 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam Verem vaka sayısı 12,417’dir. Verem vakalarının özellikle de bulaştırıcılığı en fazla olan akciğer Veremi vakalarının başarı ile tedavi edilmesi Verem kontrolünde en önemli hususlardan birisidir. Verem hastalığına yakalananların aileleri ve diğer temaslıları da Verem Birimi’ne davet edilerek kontrol edilmektedir. Ülkemizde verem hastalığının teşhis ve tedavisi ücretsiz olarak yapılmaktadır. Verem ilaçları, Bakanlığımızca temin edilerek ücretsiz olarak hastalara verilmek üzere dağıtılmaktadır. Ülkemizde verem hastalarının tedavilerinin düzenli yürütülmesini sağlamak amacıyla hasta odaklı Doğrudan Gözetimli Tedavi (DGT) uygulanmaktadır. Doğrudan Gözetimli Tedavi uygulamasında hasta tüm tedavi süresince ilaçlarının her dozunu bir görevlinin ya da sorumlunun gözetiminde içer ve bu durum kayıt altına alınarak tedavinin başarıyla sonuçlanması sağlanır. Özetle; Verem hava yoluyla bulaşan, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Verem hastalığının belirtilerini (2-3 haftadan uzun süren öksürükle birlikte balgam, kan tükürme, nefes darlığı, iştahsızlık, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi) hissettiğinizde en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Toplumu veremden korumanın en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir. Ülkemizde doğumdan sonra 2. ayını dolduran bebeklere yapılan verem aşısı (BCG) çocukları verem hastalığından korur.

Aksırırken, öksürürken mutlaka ağızlarını mendille veya kol ile kapatmalı ve öksürük ve aksırık sonrasında eller yıkanmalıdır. Hastalandığınızda düzenli ilaç kullanımı ile veremi durdurabilir ve sevdiklerinize bulaşmasını önleyebilirsiniz. Verem tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar ücretsizdir. Verem hastalığının tedavisinde tam başarı için, ilaçlarınızı Doğrudan Gözetimli Tedavi ile kullanınız. Verem haftası süresince etkinliklerimiz bir hafta devam edecektir."

İHA