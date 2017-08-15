Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

YADES ile 406 yaşlının yüzü gülüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Evde Sosyal Destek Hizmeti Yaşlı Destek Programı (YADES) projesi kapsamında yaşlılarımızın her türlü ihtiyacını gidermek için çalışıyor. YADES ekipleri, yaşlılarımızı tek tek evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ediyorlar ve bu ihtiyaçları süratle gideriyorlar.

YADES ile 406 yaşlının yüzü gülüyor
Yaşlılarımızın mutlu ve huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirmesini sağlamak için YADES projesi kapsamında kimsesiz yaşlılarımızı tespit eden Büyükşehir Belediyesi, onların her an yanında olmaya devam ediyor. Projesi kapsamında evlerinde sosyal destek hizmeti verilen 406 yaşlımız YADES’in uzman ekiplerince ziyaret ediliyor.
Psikolog ve sosyologlardan oluşan ekipler ziyaret ettikleri yaşlımızla sohbet ederek ihtiyaçlarını tespit ediyorlar. Yine YADES projesi kapsamında bu ihtiyaçlar süratle gideriliyor.
YADES projesiyle 65 yaş üstü yaşlılarımızın kişisel temizlik ve bakımları, evlerinin genel temizliği, evlerdeki basit tadilat ve onarım işleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor. Ayrıca ihtiyaç duyan yaşlılarımızın sağlık kuruluşlarına hasta nakil aracı ile ulaştırılması sağlanıyor, yürüyemeyen yaşlılarımıza akülü araç veriliyor ve yine ihtiyaç duyan yaşlılarımızın gıda ve ihtiyaç malzemeleri karşılanıyor. Yaşlılarımıza uzmanlar tarafından rehberlik, danışmanlık, sosyal ve psikolojik destek hizmeti de sunuluyor.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.