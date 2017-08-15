YADES ile 406 yaşlının yüzü gülüyor

Yaşlılarımızın mutlu ve huzurlu bir yaşlılık dönemi geçirmesini sağlamak için YADES projesi kapsamında kimsesiz yaşlılarımızı tespit eden Büyükşehir Belediyesi, onların her an yanında olmaya devam ediyor. Projesi kapsamında evlerinde sosyal destek hizmeti verilen 406 yaşlımız YADES’in uzman ekiplerince ziyaret ediliyor.

Psikolog ve sosyologlardan oluşan ekipler ziyaret ettikleri yaşlımızla sohbet ederek ihtiyaçlarını tespit ediyorlar. Yine YADES projesi kapsamında bu ihtiyaçlar süratle gideriliyor.

YADES projesiyle 65 yaş üstü yaşlılarımızın kişisel temizlik ve bakımları, evlerinin genel temizliği, evlerdeki basit tadilat ve onarım işleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor. Ayrıca ihtiyaç duyan yaşlılarımızın sağlık kuruluşlarına hasta nakil aracı ile ulaştırılması sağlanıyor, yürüyemeyen yaşlılarımıza akülü araç veriliyor ve yine ihtiyaç duyan yaşlılarımızın gıda ve ihtiyaç malzemeleri karşılanıyor. Yaşlılarımıza uzmanlar tarafından rehberlik, danışmanlık, sosyal ve psikolojik destek hizmeti de sunuluyor.