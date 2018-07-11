Güneş koruyucuların, kişinin yanmadan güneşte kalabileceği süreyi ifade eden SPF miktarının, yani koruma faktörünün açık tenlilerde en az 50 olması gerektiğini anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, "Bu ürünler suya dayanıklı olmadığından suya girip çıktıktan sonra mutlaka yenilenmeli. Ürünler açıldıktan sonra en fazla bir yıl kullanılmalı ve 3-4 saatte bir yenilenmeli" açıklamasında bulundu.
Yağlı ciltler losyon, kuru ciltler sprey koruyucu seçmeli
Güneş koruyucu seçiminde cilt tipine bakılmasının önemli olduğunu hatırlatan Dr. Figen Akın, "Yağlı ciltlerde losyon veya jel, kuru ciltlerde krem formları tercih edilmeli" dedi. Dr. Figen Akın, güneş koruyucuların siyah nokta ve akneye sebep olabildiğinden çok miktarda uygulanmaması gerektiğinin altını çizdi.
Çocuklarda sprey formlu koruyucular tercih edilebilir
Çocuklarda fiziksel güneş koruyucuların tercih edilmesi gerektiğini belirten Dr. Figen Akın, "Fiziksel güneş koruyucular sistemik olarak emilmezler ve güneş ışığını yansıtarak etki yaparlar. Bunlar en çok çinko oksit ve titanyum dioksit içerirler. Çocuklarda sprey formu ile geniş yüzey alanlarına koruyucu kullanılabilir" dedi. Dr. Akın, çocuklarda kullanılacak nemlendiricilerin parfüm ve paraben içermemesine ve renksiz olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.
Ciltte kızarıklık durumunda soğuk kompres uygulanabilir
Güneşe maruziyet sonrası basit bir kızarıklık meydana gelmişse cilde soğuk kompresler, epitelizan kremler ve nemlendiricilerin kullanılabileceğini söyleyen Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, "Eğer ciltte kızarıklık aşırı ise, su toplamaları gibi şiddetli reaksiyonlar varsa mutlaka dermatoloğa başvurulmalı" dedi.[Kurumsal]
Yağlı ciltlere losyon, kuru ciltlere krem formlu ürünler uygun
Yaz mevsiminde cildin güneşin zararlı etkilerinden korunması oldukça önemli. Güneşe çıkmadan 30 dakika önce mutlaka güneş koruyucuların kullanılması gerektiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, "Güneş ışınlarının cildi kurutucu etkilerini azaltmak için cilt tipine uygun bir nemlendirici sabah-akşam düzenli olarak sürülmeli, cilt nemini arttırmak için günde en az 6-8 bardak su tüketilmeli, A, C ve E vitamininden ve omega-3'ten zengin beslenilmeli" dedi.
11 Temmuz 2018 Çarşamba 10:28
Güneş koruyucuların, kişinin yanmadan güneşte kalabileceği süreyi ifade eden SPF miktarının, yani koruma faktörünün açık tenlilerde en az 50 olması gerektiğini anlatan Anadolu Sağlık Merkezi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, "Bu ürünler suya dayanıklı olmadığından suya girip çıktıktan sonra mutlaka yenilenmeli. Ürünler açıldıktan sonra en fazla bir yıl kullanılmalı ve 3-4 saatte bir yenilenmeli" açıklamasında bulundu.