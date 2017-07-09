Yanlış bildiğimiz atasözleri ve deyimlerin doğrusu

1. “Güzele bakmak sevaptır” değil, “Güzel bakmak sevaptır”.2. “Azimle sıçan duvarı deler” değil, “Azimli sıçan duvarı deler”.3. “Göz var nizam var” değil, “Göz var izan var”.(İzan: anlayış, anlama yeteneği. Nizam: düzen, kural.)4. “Eşek hoşaftan ne anlar” değil, “Eşek hoş laftan ne anlar”.5. “Aptala malum olurmuş” değil, “Abdala malum olurmuş”.(Aptal: alık. Abdal: derviş.)6. “Kısa kes Aydın havası olsun” değil, “Kısa kes Aydın abası olsun”.(Aba bir giysidir ve Aydın efesinin abası kısa ve dizleri açıktır.)7. “Su uyur, düşman uyumaz” değil, “Sü uyur, düşman uyumaz”.(Sü: asker.)8. “Saatler olsun” değil, “Sıhhatler olsun”.(Sıhhat: sağlık.)9. “Su küçüğün söz büyüğün” değil, “Sus küçüğün söz büyüğün”.10. “Elinin körü” değil, “Ölünün kûru”.(Kûr: mezar, gömüt.)11. “Sıfırı tüketmek” değil, “Zafiri tüketmek”.(Zafir: soluk.)12. “Eni konu” değil, “Önü sonu”.13. “Ziyaretin kısası makbuldür” değil, “Ziyaretin kısas’ı makbuldür”.(Kısas: karşılıklı olan.)