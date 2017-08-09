Yanlış dalış ve yüzme teknikleri kulağa zarar veriyor

Dış kulak yolunun normal şartlarda kendi kendini temizleyebilen bir yapıya sahip olduğunu belirten Op. Dr. Murat Koç, “Dış kulak yolundaki yağlı tabakayı yok eden her türlü etken, bakterilerin vücuda girmesini sağlamaktadır. Özellikle yaz aylarında serinlemek için havuz ve denizi tercih edenler dış kulak yolu iltihaplarıyla karşılaşmaktadır. Uzun süre suda kalmak ve pamuklu çubuk ile kulağa kaçan suyu çıkarmaya çalışmak yağlı tabakaya zarar vermektedir. Uzun süre suda kalan kişilerde dış kulak yolu iltihabı kronikleşmekte, cilt kalınlaşmakta ve kulak yolu daralmaktadır. Suya bilinçsizce dalınması ve yüzme stilindeki yanlışlıklar da kulak sağlığına önemli zararlar vermektedir” dedi.



İltihabın en önemli belirtisi dayanılmaz kulak ağrısı



Kulakta tıkanıklık hissi ve işitme kaybıyla kendini gösteren dış kulak yolu enfeksiyonunun ağrılı bir sürece neden olduğuna işaret eden Op. Dr. Murat Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı hastalar, ağzını açıp kapatırken bile dayanılmaz bir ağrıyla karşılaşır. Sarı veya yeşil renkli akıntı, kulakta dolgunluk hissi ve işitme kaybına neden olan bu hastalık tedavi edilmediği takdirde çok sık tekrarlayan akut ataklara yol açar. Yazın kısa süreli yüzen, kulak zarı delik olan ya da kulak zarında perforasyon olan kişilerin de mutlaka silikon tıkaç kullanması gerekmektedir. Suya dalmadan yüzeysel bir şekilde yüzülmesi de suyun kulağa kaçmasını engelleyecektir. Kulağa kaçan su çıkarılamıyorsa mutlaka bir doktora başvurulması gerekmektedir. Suyu çıkarmak ve kurutmak için pamuklu çubuk ve benzeri ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.”



Hijyen koşulları iyi olmayan havuzlarda yüzmeyin



Dış kulak yolu enfeksiyonlarının tedavisinde antibiyotikli ve kortizonlu damlalar kullanıldığını dile getiren Op. Dr. Murat Koç, “Ayrıca kulak burun boğaz uzmanlarının yapacağı kulak bakımı da önemlidir. Dış kulak yolu şiş olan hastalarda damla kullanılmamalıdır. Bu durumda kulak yoluna konulan pamuklar ve uygun ilaçlarla tedavi daha etkili hale getirilir. Öte yandan, dış kulak yolu ve mantar enfeksiyonlarının en sık sebeplerinden bir tanesi de hijyen koşulları iyi olmayan havuzlardır. Yüzmek için bu tür havuzları kullananların özellikle mantar enfeksiyonları konusunda dikkatli olması gerekir. Çok kalabalık zamanlarda havuza girilmemeli, hijyen konusuna dikkatli olunmalıdır” diye konuştu.



Op. Dr. Murat Koç, enfeksiyonlardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:



“Klor seviyesi uygun ve temiz havuzlar tercih edilmelidir. Havuza girmeden önce duş alınmalıdır. Bilinçsiz havuz atlayışlarından kaçınılmalıdır. 30-40 dakikadan daha uzun süre kalınmamalıdır. Dalmadan yüzeysel yüzülebilir. Havuzdan çıktıktan sonra kesinlikle duş alınmalıdır. Su kaçırmayan silikon tıkaç kullanılmalıdır.”