Yaralı Puhu Kuşu Yetkililere Teslim Edildi

Develi ilçesi Sarıkaya Muhtarı Muhammed Kılıf, "Köyde vatandaşlar kanadı kırık halde bulmuş. Kargalar telef etmek üzereyken engelleyip kuşu alarak bana getirdiler. Ben de tedavisinin yapılması ve yeniden doğal hayata bırakılması için Develi İlçe Tarım Müdürlüğü'ne getirerek teslim ettim" dedi.



Develi İlçe Tarım Müdürü Mehmet Parlak, "Bu kuş, baykuşgiller sınıfından bir kuştur. Baykuşlara göre daha büyüktür. Bunların gündüz vakti gözleri görmez ama gece gözleri radar gibi çalışır. Daha çok küçük fare, tavşan gibi hayvanları avlayarak beslenir. Özellikle gece avlanırlar, ısırma gibi bir durumları olmaz ama pençeleri çok kuvvetlidir. Sağ olsun muhtarımız kuşu bize getirdi. Ön muayenesini yaptık ve kanadında kırık olduğunu tespit ettik. Bunu Orman İşletme Şefliğimiz, Doğa Koruma Birliği'ne tedavisinin tamamlanması için teslim edilecek. Gerekli tedavisinin yapılmasının ardından yeniden doğal hayata bırakılacak" diye konuştu.

