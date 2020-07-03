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Yaralı şahine jandarma şefkati

Kayseri’de jandarma ekiplerinin devriye sırasında buldukları yaralı şahin tedavi altına alındı.

Yaralı şahine jandarma şefkati

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; dün Pınarbaşı ilçesine bağlı Tahtaköprü Mahallesi’nde devriye gezen jandarma ekipleri, yaralı halde bir şahin buldu. Şahin’i tedavi ettiren ekipler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığından gelen ekiplere teslim etti.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülmekte olan faaliyetlerin, halkında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.
 

İHA

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