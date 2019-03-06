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YAŞLI VE ÇOCUKLAR ÇIKMASIN

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Hava Kalitesi İzleme İstasyonları’nın raporlarının açıklandığı resmi internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi bölgesindeki hava kirliliği, yaşlılar, çocuklar ve solunum hastalığı olanları olumsuz yönde etkileyebilecek seviyede olduğu açıklandı.

YAŞLI VE ÇOCUKLAR ÇIKMASIN

OSB’DE HAVA TEMİZ 

Türkiye’nin günlük hava kalitesi değerlerinin resmi olarak açıklandığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre Kayseri’deki hava kalitesi Melikgazi’de gayet temiz çıkarken Organize Sanayi Bölgesi’nde orta (normal) değerlerde çıkıyor.  

HÜRRİYET’TE SIKINTILI

Ancak Hürriyet Mahallesi bölgesinde özellikle araç yoğunluğu nedeniyle egzoz gazı salınımlarının ciddi etkilerinden dolayı hava temizlik kalitesi düşüyor. Dün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Hürriyet Mahallesi ve civarında özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olanların etkilenebileceğine dikkat çekildi. 









İlter SAĞIRSOY

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