YAŞLI VE ÇOCUKLAR ÇIKMASIN

OSB’DE HAVA TEMİZ



Türkiye’nin günlük hava kalitesi değerlerinin resmi olarak açıklandığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre Kayseri’deki hava kalitesi Melikgazi’de gayet temiz çıkarken Organize Sanayi Bölgesi’nde orta (normal) değerlerde çıkıyor.



HÜRRİYET’TE SIKINTILI



Ancak Hürriyet Mahallesi bölgesinde özellikle araç yoğunluğu nedeniyle egzoz gazı salınımlarının ciddi etkilerinden dolayı hava temizlik kalitesi düşüyor. Dün itibariyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Hürriyet Mahallesi ve civarında özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum rahatsızlığı olanların etkilenebileceğine dikkat çekildi.



















