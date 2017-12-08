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Yaşlılarda ağrı yaşam kalitesini etkiliyor

Kayseri Tabip Odası tarafından düzenlenen eğitim seminerleri devam ediyor. Seminerin bu haftaki konusu “Yaşlılarda ağrıya yaklaşım” oldu.

Yaşlılarda ağrı yaşam kalitesini etkiliyor
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı öğretim görevlisi Doç. Dr. Sibel Akın, tarafından verilen seminere doktorlar ve sağlık çalışanları katıldı. Sibel Akın, “Ülkemizde yaşlı nüfus son beş yılda %17,1 oranında artmıştır. Ağrı; yaşlılarda en sık bildirilen semptom olup yaşlının yaşam kalitesini etkileyen önemli bir sorundur” dedi.
“Yaşlıda ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler, ilaçların yaşlı vücudunda gösterdiği etkilerin gençlerden farklı olması ve hekimlerin uygun ağrı tedavi yöntemlerini çok iyi bilmemesi gibi faktörler yaşlıda ağrı tedavisi güçleştirmektedir.” diyen Doç. Dr. Sibel Akın, “ Yaşlının ağrı tedavisi planlanırken amacımız yaşlıyı günlük hayatında daha bağımsız hale getirmek, yaşam kalitesini arttırmak ve tedavinin de sebep olabileceği yan etkileri en aza indirmektir. İlaç seçimi yapılırken yaşlının mevcut organ resevleri(karaciğer ve böbrek fonksiyonları), yaşlının ek hastalıkları, kullandığı ilaçları bilmek gerekmektedir. Tedaviye düşük dozda başlanmalı ve doz artışı da yavaş yavaş yapılmalıdır. Yaşlılar heterojen bir grup olduğundan tedavi planı bireysel yapılmalıdır” dedi.
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