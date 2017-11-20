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Yaşlıya bakım sigortası geliyor

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, yaşlı bakım sigortası için çalışmalara başladıklarını duyurdu. Primler yaşlılık zamanında her türlü bakımın finansmanında kullanılacak.

Yaşlıya bakım sigortası geliyor

​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu yaşlılar için yeni bir bakım sigortası çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Bakan Sarıeroğlu, "Yaşlı bakım sigortası uygulamasının hayata geçirilmesine yönelik ön çalışmalarımıza başlamış olacağız" dedi. 



Halen birçok ülkede uygulanan sigortada, çalışırken ödenen primler yaşlılıkta her türlü bakım ihtiyacının finansmanında kullanılıyor. Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Nüfus projeksiyonları ülkemizin de yakın gelecekte yaşlı nüfus sorunu ile karşı karşıya kalacağını göstermektedir. Bu kapsamda yaşlı bakım sigortası uygulamasına yönelik çalışmalarımıza başlamış olacağız." Söz konusu sigorta uygulamalarında aylık düzenli bir geliri olanlardan, brüt gelirleri üzerinden yüzde 1-2 gibi değişen oranlarda prim kesiliyor.



PRİMİ DEVLET ÖDÜYOR

Sigortalı, emeklilik dönemi içinde daha çok hizmet almak isterse, daha yüksek bir prim ödüyor. Daha basit ve kolay olan ihtiyaçların karşılanması istendiğinde ise, daha düşük prim ödenebiliyor. Bu kapsamda verilecek hizmetler arasında, sigortalının bizzat bakımı veya ev işlerinin yürütülmesi de bulunuyor. Yatırılacak primler, genelde 65 yaştan önce kullandırılmıyor. Kişinin ödeme gücü yoksa, primleri devlet üstleniyor. (www.timeturk.com)

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