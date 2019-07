Yayaların trafikte her zaman geçiş üstünlüğü yok

Avukat Ali Kızılay, yaya geçitlerindeki geçiş üstünlüğünün her zaman yayalarda olmadığını, bundan dolayı yayaların geçiş üstünlüğünün olduğunu sanarak kontrolsüz bir şekilde yola atlamamaları gerektiğini söyledi.



2918 sayılı kanun maddesinde değişiklik olduğunu ve bu değişlik ile yayalara geçiş üstünlüğü verildiğini kaydeden Kızılay, öncelikle alt yapının oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Avukat Ali Kızılay, “2918 sayılı kanunun 74. Maddesinde bir değişiklik meydana getirildi. Bu kanun maddesi ‘Sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları ile yaya ve okul geçişlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere duranlara ilk geçiş hakkını vermek zorundadır’ diyor. Bu madde hükümlerine uymayan sürücüler içinse 488 TL idari para cezası öngörülmüştür. Kanun hükmünde yaya geçiş üstünlüğünden bahsediliyor. Yaya geçiş üstünlüğü denirken her yerde yayanın geçiş üstünlüğü var mıdır veya nerelerde yayanın geçiş üstünlüğü vardır, nerede yaya kurallara uymak zorundadır. Burada açıkça kanun metninde belirtildiği gibi görevli bir kişi veya trafik işareti bulunmayan yerlerde trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş çıkışları, yaya ve okul geçişlerinde yayaların geçiş üstünlüğü bulunmaktadır denilmektedir. Yani trafik işaretinin bulunduğu noktada yayaya kırmızı ışık yanarken yaya yola atlarsa, burada geçiş üstünlüğünden bahsedemeyiz. Çünkü kanun, ışıklı trafik işareti bulunmayan bir yer veya görevli bir kişinin bulunmadığı yerde bu kural geçerlidir denmektedir. Bana göre toplumumuz bu tür uygulamalara hazır değil. Çünkü toplumsal alt yapımız buna müsait değil. Kırmızı ışık uygulaması ülkemizde yıllardır uygulanmaktadır ama her gün haberlerde kırmızı ışık ihlalinden dolayı meydana gelen kazaları görmekteyiz. Bunun temel sebebi de, eğitim oluşmadığındandır. Alt yapıyı oluşturmadan uygulamaya geçmemizden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.



Geçiş üstünlüğünün her zaman yayalarda olmadığını hatırlatan Kızılay, sürücülere de uyarılarda bulunarak, “Yayanın özellikle trafik işareti veya levhalarla belirlenmemiş geçişlerden geçmesi durumunda nasıl sorumluluklar meydana gelecektir. Sürücü, burada üzerine düşen bütün sorumlulukları meydana getirdiği halde kanunda belirtilen geçişlerde geçmediyse burada sorumluluk yayaya yükletilip, bu sürücüler ceza almamaktadır. Tazminat konusunda da gerekli sorumluluklar üzerlerinden kalkmaktadır. Kırmızı ışığın yayaya yandığı bir durumda yaya kırmızı ışıkta geçiş üstünlüğünün kendisinde olduğunu düşünerek, geçmeye çalışırken yeşil ışık yanan sürücü yayaya çarptı. Yaralama veya ölüm olayı oluştu. Bu durumda da eğer sürücü yeşil ışıkta geçmek suretiyle azami hız sınırlarını açmadığı sürece kendisine hiçbir sorumluluk doğmayacaktır” diye konuştu.