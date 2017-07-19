Yaz sıcağında gazlı içecekler serinletmiyor

Memorial Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Diyetisyen Hülya Tulgar, sıcak havalarda sıvı kaybını önlemek için sağlıklı içeceklerin seçilmesinin önemine dikkat çekerek konu ile ilgili tavsiyelerde bulundu. Yaz aylarında serinlemek için çokça tercih edilen gazlı içeceklerin, içeriğindeki maddeler nedeniyle serinletmenin aksine vücutta bazı zararlara yol açtığını belirten Diyetisyen Hülya Tulgar, sözlerini şöyle sürdürdü:



Yanlış içecek seçimi hasta ediyor



“Bu tür içeceklerin temel bileşeni su olsa da diğer bileşenleri kafein, renklendirici, koruyucu gibitoksik maddeler olduğundan vücuda zarar vermektedir. Yapılan araştırmalarda yapay tatlandırıcı içeren içecekleri her gün tüketen kişilerde başta felç riski olmak üzere birçok sağlık sorununun ortayı çıktığı belirlenmiştir. Gazlı içecekler ile osteoporoz (kemik erimesi), diş hassasiyetleri ve kalp hastalıkları arasında bağlantı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca içeriğinde önemli miktarlardaki şeker olan bu içeceklerin aşırı tüketimi obeziteyede neden olmaktadır.”



Soda ve ayran ferahlık verir



Gazlı içeceklerin aksin maden suyu ya da ayranın saha sağlıklı seçenekler olduğunu vurgulayan Diyetisyen Hülya Tulgar, “Aşırı sıcaklarda ter yoluyla kaybedilen mineralin karşılanmasında soda iyi bir tercihtir. Şekersiz içilen yeşil çay, kuşburnu gibi bitki çayları ise antioksidan, C vitamini içeriklerinden dolayı yazın tercih edilmesi gereken içeceklerdendir. Yoğurt ise içerdiği bakteriler sayesinde bağırsak düzenleyicidir. Yoğurt, ayran formunda tüketildiğinde daha fazla sıvı alınması sağlanır” diye konuştu.



Soğuk bitki çayları doğru alternatif



Diyetisyen Hülya Tulgar, içeriğindeki mineraller ve toplumsal alışkanlıklardan dolayı genelde sonbahar ve kış aylarında tercih edilen bitki çaylarının soğuk olanlarının da şekersiz tüketilmek kaydıyla sağlıklı tercihler olacağına dikkat çekti.



Meyve sularını hemen tüketilmeli



Kilo problemi olmayanlar için evde hazırlanan vişne, elma, kayısı gibi meyvelerinin suları ya da limonatanın da sağlıklı seçenekler olduğunu dile getiren Diyetisyen Hülya Tulgar, “Potasyum, kalsiyum ve fosfor içeren meyve suları, sıcak havalarda yaşanan sıvı kaybını engellemektedir. Taze sıkılmış meyvelerinin suları kesinlikle bekletilmeden tüketilmelidir. Çünkü uzun süre bekletilen meyve sularının vitamin değerleri azalmaktadır. Öte yandan, yazın fazla tüketilen kafein vücutta su kaybına neden olabilmektedir. Bu nedenle kahve, çok koyu çay, meşrubatlar, kakaolu ve kafeinli enerji içecekleri tercih edilmemelidir. Çay, kahve ve alkollü içecekler idrar söktürücü etkileri nedeniyle vücutta su kaybına neden olur” ifadelerini kullandı.