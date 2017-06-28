Yaz spor okullarına 18 bin katılım

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, çocukların her geçen gün teknolojik, ekolojik, sosyal ve beşeri faktörlerden olumsuz etkilendiğini ve hareketli hayattan gittikçe uzaklaştıklarını söyledi. Öğrencilerin okul döneminde de yoğun ders ve etüt programları ile stresli bir gelişim sürecine maruz kaldıklarını dile getiren Başkan Çelik, “Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki Spor A.Ş. çeşitli organizasyon ve spor etkinleri ile çocuklarımızın mutlu, başarılı, yaratıcı ve iletişim becerileri yüksek bireyler olması için okul dışı zamanları iyi planlamayı amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda çocuklarımızın spora ilgi duymasını sağlayarak ve binlerce çocuğa spor bilincini aşılayarak, birçok spor dalında Türk sporunun alt yapısına sporcu yetiştirilmesi konusunda çaba sarf etmekteyiz” dedi.

Spor A.Ş.’nin 10 tesis ve 15 branşla yaz döneminde çocuklarımızı sporla buluşturmaya devam ettiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, tesislere uzak olan bölgelerde bulunan spor yapmaya elverişli 6 farklı bölgedeki spor sahalarında da çeşitli ekipman desteği sağlanarak çocuklara mahallelerinde spor yapma imkanı sunulduğunu söyledi. Spor A.Ş.’nin Yaz Spor Okulları’na ilk dönem 17 bin 570 öğrencinin katıldığını vurgulayan Başkan Çelik, bu rakamın bir rekor olduğunu ve sonraki dönemlerle katlanarak artacağını kaydetti.

Bu yıl 50 bin çocuğumuzu sporla buluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Başkan Çelik, “Yaz boyu tüm çocuklarımızı spor alanlarımıza bekliyoruz” diye konuştu.

Kurum Haberi

