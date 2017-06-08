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Yazın çocuklar daha çok kilo alıyor

Yaz, çocukların gece sonuna kadar yorulmadan dışarıda oynadıkları, okul yılı boyunca stokladıkları tüm enerjiyi yaktıkları sezondur, değil mi? Gerçek şu ki; ilkokul öğrencilerine yönelik yapılan yeni araştırmalara göre, aşırı kilo alma riski yaz aylarında okul döneminde olduğundan çok daha yüksek!

Yazın çocuklar daha çok kilo alıyor

BariatrikLab Obezite ve Metabolik Cerrahi Merkezi kurucusu Prof. Dr. Halil Coşkun’un verdiği bilgiye göre, yaz aylarında, aşırı kilolu çocukların yaygınlığı yüzde 23,3'ten yüzde 28,7'ye; obez olarak değerlendirilen öğrencilerin yaygınlığı yüzde 8,9'dan yüzde 11,5'e yükseliyor.



Getirdiği bazı kısıtlamalarına rağmen okul hayatı kilo ve fitlik bakımından daha bir koruyucu yapı sunar. Akademik yıl boyunca, evde ve okulda yemek saatleri daha sabittir; uyku daha düzenlidir. Okul hayatı beden eğitimi dersleri ve dinlenme saatleri içerir. Öğrencilerin yapması gereken ödevler, onlara televizyon karşısında oturmak için daha az vakit bırakır.
Ekran başında geçirilen süre ve okul haricinde tüketilen yemeklerin miktarının azaltılmaması halinde, çocuklar arasında obezite oranı artacaktır.
Prof. Dr. Halil Coşkun, yaz aylarında eğlence tesisleri ve fiziksel etkinlik programlarına katılmaları için çocukların daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini vurguluyor.
Kurum Haberi

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