Yeni doğum yapmış anneye devlet ödeneği

Devlet yeni doğum yapmış annelere maddi destek sağlıyor. Çocuk sahibi olan kadınlar devletten 3 farklı ödeme alıyor. 2 ödemeden, çalışsın çalışmasın tüm anneler yararlanabiliyor. Annelere çocuk sayısına göre 300-600 lira arasında doğum yardımı yapılırken, ayrıca süt parası ödeniyor. Doğum yardımı ile anneye ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda 600 lira veriliyor.







SÜT PARASI 133 LİRA

Sabah'ta yer alan habere göre, İkinci ödeme ise doğum yapan kadına süt ve emzirme parası olarak ödeniyor. Bu parayı almak için kadının çalışıyor olması ya da kendi işini yapması veya eşinin kendi işini yapıyor ya da bir yerde çalışıyor olması yeterli oluyor. Her yıl süt parası yeniden belirleniyor. Bu yıl tutarı 133 lira.







ANNENİN MAAŞI DEVLETTEN



Ayrıca çalışan anneler, doğum izninde çalışmadıkları dönemin parasını iş göremezlik ödeneği altında devletten alıyor. Asgari ücretli bir anneye, 4 bin 424 lira iş göremezlik ödeneği veriliyor. İlk çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli bir anne; 300 lira çocuk parası, 133 lira süt parası ve 4 bin 424 lira da iş görmezlik ödeneği olmak üzere toplamda 4 bin 857 lira tutarında ödemeden yararlanıyor. (TİMETURK.COM)