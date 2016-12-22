Yer verdiği arkadaşının hayatı kurtulmuş

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisine devam edilen oğlunun sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Yaşar yaptığı açıklamada, olayı duyar duymaz İzmir'den Kayseri'ye geldiklerini belirtti.

Yaşar, oğlunun pazar günleri bölükte işleri yoğun olduğu için cumartesileri çarşıya çıktığını dile getirerek, "Olayı duyunca aradım ama ulaşamadım. Cumartesi günü çarşıya çıkacağını tahmin ediyordum. Kayseri'de yaşayan akrabalarımız oğlumla ilgili bilgi almış ve bizi aradı, hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Biz bu haberi alınca biraz rahatladık. Kayseri'ye gelene kadar dualar ettik." dedi.

Yoğun bakımdaki Muhammet Yaşar'ın yüzünün birçok yerinde ve gözlerinde şarapnel parçaları olduğunu gördüklerini vurgulayan Zeki Yaşar, oğlunun kendi durumunu unutup sürekli arkadaşlarını sorduğunu anlattı.

Patlamada ilginç bir de olayın yaşandığını ve oğlunun yoğun bakımdan çıktıktan sonra bunun paylaştığını aktaran Yaşar, şu değerlendirmede bulundu:

"Patlamanın olduğu durağa varmadan ayağa kalkmak istemiş. Arkadaşına 'Buyur gel, sen otur' demiş. Ayağa kalktıktan sonra ne tarafa gideceğine karar verememiş. Sağa doğru gitse belki yara almadan kurtulacak. Tabii onu da bilemiyorsun. Belki şarapnel gelir oradan vurur. Ayağa kalktıktan 20 saniye sonra patlamanın olduğunu söylüyor. Oğlum kaza olduğunu sanmış. 'Benim yer verdiğim arkadaşta sıyrık bile yok' diyor. O çocuk çok darbe almamış. Çok küçük sıyrıklarla kurtulmuş. Her şeyde bir hayır vardır. Patlama olduktan sonra herkes kendi yarasını bırakıp arkadaşlarını kurtarmaya çalışmış. İlk etapta otobüsün kırılan camlarından dışarı atlayanlar, olayın şokunu atlattıktan sonra tekrar otobüse girip yaralı arkadaşlarını dışarı çıkarmışlar."

- "Dünyada en değerli dava insandır"

Yaşar, Türkiye'nin İslamın son kalesi olduğunu belirterek, "Allah bu fitneyi inşallah bitirecektir. Acısıyla, tatlısıyla biz bu ülkeyi paylaşmak zorundayız." dedi.

Kayseri halkının kendilerini yalnız bırakmadığını da dile getiren Yaşar, devlet büyüklerinin ziyaretlerinin kendilerine moral olduğunu ifade etti.

Yaşar, bu desteklerin acılarını hafiflettiğini aktararak, "Dünyada en değerli dava insandır, insanın canıdır. Irkı, mezhebi, dini ne olursa olsun, karşındaki insanın canına kıymayacaksın. Benim terör örgütüne tavsiyem, konuşarak isteklerini dile getirsinler. Onlara tavsiyem, akıllarını başlarına alsınlar. Gittikleri yol, yol değil. Bir an önce bu yoldan dönsünler. Gelsin bu devlete sığınsınlar. Devletimiz o kadar büyük ki milyonlarca Suriyeliye, Iraklıya kucak açtık. Bu işler silahla, bombayla olmaz."