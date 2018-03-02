Yerelden Küresele Türk Mutfağı ERÜ’de ele alındı 

Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Doğan, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, ülkemizin köklü bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirtti.

Dekan Karamustafa, “Turizm sektöründe, ülkemiz açısından en rahat pazarlanabilen ürün deniz, kum, güneştir. Deniz, kum güneşe odaklanmış ürünün maalesef rekabet gücü çok zayıf. Allah vergisi çok güzel denizlerimiz ve sahillerimiz var. Her tarafta dört mevsim yaşanıyor. Deniz, kum, güneş bizim ana çekirdek ürünümüz. Ve rekabet açısından çok güçlüdür. Onu daha güçlü kılabilmek için destekleyici ürünlere ihtiyacımız var. Bugün Türk milleti, bizim ülkemiz, bizim devletimiz köklü bir tarihe sahip. Köklü bir mutfağımız var. Ama maalesef bugün bizden daha az tarihe sahip ülkeler kadar mutfağımızı sunamamışız” diye konuştu.

Etkinlik, Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Harun Çalhan’ın oturum başkanlığını yaptığı panelin ardından sona erdi.

İHA

