"Yerli tıbbi cihaz üretimi gücü artacak”

Tamamlanma aşamasına gelen Kayseri Şehir Hastanesinde incelemelerde bulunan Gümüş, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sağlık alanında bölgesinde önemli bir güç oluşturduğunu ifade etti.

Gümüş, birçok ülkede vatandaşların sağlık hizmeti için para ödediğini, Türkiye'de 2002 yılında başlayan "sağlıkta dönüşüm" hamlesiyle tüm vatandaşların Genel Sağlık Sigortası kapsamında üniversite ve devlet hastanelerinde hiçbir fark ödemeden tedavi olduklarını söyledi.

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde tedavi olan ve "tedavi parası" diye mendil içinde gizlice para bırakan Bulgaristan göçmeni 65 yaşındaki Gülbiye Çalışkan'a, güvenlik kameralarınca yapılan tespit sonucu parasının iade edildiğini aktaran Gümüş, "Türkiye hem bölgesinde hem de diğer ülkelere örnek olacak sağlık sistemini geliştirdi." dedi.

Şehir hastanelerini son teknolojiyle inşa ettiklerini, son model cihazlarla donattıklarını belirten Gümüş, sağlık alanında en iyi hizmeti vatandaşa sunabilmek için çalıştıklarını kaydetti.

"Sağlık turizmine katkısı olacak"

Yerli tıbbi cihaz üretimine de büyük önem verdiklerini dile getiren Gümüş, şu bilgileri verdi:

"Başta Kayseri Şehir Hastanemiz olmak üzere diğer şehir hastanelerimizde eğer ülkemizde üretilen ekipmanlar varsa yerli, yoksa yabancı ürünleri kullanıyoruz. Sağlıkta özellikle tıbbi teknolojide çalışmalarımız devam ediyor. Yerli tıbbi cihaz üretimiyle alakalı ihaleyi sonlandırdık. MR, tomografi, ultrason, monitör, röntgen cihazları gibi tıbbi cihazların Türkiye'de üretilmesi konusunda geniş çaplı bir çalışma yaptık. Önümüzdeki yıllarda tamamen yerli ilacı, yerli aşısı, yeri tıbbi cihazı olan ve modern şehir hastaneleri olan bir Türkiye, bölgesinde ve dünyada sağlıkta lider bir konuma gelebilir. Bunun uluslararası anlamda sağlık turizmine katkısı olacak. Biz hem kendi vatandaşımızı hem de diğer ülkelerden hizmet almak isteyenlere de sağlık turizmi kapsamında hizmet vereceğiz. Şehir hastanelerinin bir kısmını bunun için kullanacağız. Türkiye'de yapılan bu çalışmalar bir ihracat kolu gibi ülkeye gelir getiren kapılar olacak. Çünkü birçok ülkede hem hastane hem de insan gücü olarak sorunlar var. Biz bu ülkelerle görüşüyoruz onlara da bu hizmetlere bu hastanelerde yol açmayı düşünüyoruz."

Gümüş, şehir hastaneleriyle yeni istihdam alanları oluştuğunu vurgulayarak, "Türkiye'de yaklaşık 32 yeni şehir hastanesinde 50 binin üzerinde istihdam sağlanacağını da sözlerine ekledi.

AA



