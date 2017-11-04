Yesevi Yardım Hareketi tanıtıldı

Nizam-ı Alem Gençlik Derneği çatısı altında 2012 yılından bu yana yardım organizasyonu gerçekleştiren Yesevi Yardım Hareketi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kayseri Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa il dışından ve Kayseri’den bir çok kişi katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Yesevi Yardım Hareketi Başkanı Ferhat Sevilir 5 yıllık yardım faaliyetlerini tanıttı. Hareket’in nasıl ortaya çıktığını aktaran Sevilir, sözlerini şu şekilde sürdürdü:“ Bizler 2012 yılından bu yana Balkanlar başta olmak üzere bir çok ülkede faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Asıl amacımız sınırlarımız dışında yaşayan soydaş ve din kardeşlerimizle kucaklaşmak, kültürel ve dini birlikteliğimizi devam ettirmek…“ dedi.Ferhat Sevilir’in ardından konuşma gerçekleştiren Nizam-ı Alem Gençlik Derneği Kurucu Başkanı Mahmut Cömert ise bir hayal kurduklarını ve bu hayalin peşinden koştuklarını belirtti. Balkanlar’da ve Arakan’da ilerleyen süreçte bir çok proje gerçekleştirmeye devam edeceklerini aktaran Cömert, müslümanların ve tüm mazlumların Türk Milleti’ne ihtiyaçları olduğunu aktardı.Programda Yesevi Yardım Hareketi’nin Mynmar’daki Budist katliamından kaçıp Bangladeş sınırına yerleşen Arakanlı Müslümanlara yaptığı yardım faaliyeti de tanıtıldı. Yaklaşık 2 hafta boyunca kamplarda yardım faaliyeti gerçekleştiren Yesevi Yardım Hareketi sağlık ekibinin sorumlusu Barış Doğan, Arakanlı Müslümanların yaşadığı sıkıntıları dinleyicilere aktardı. Bölgede yardımların yetersiz olduğunu, kadın ve çocukların bakımsız kaldığını aktaran Doğan, yardımların devam etmemesi ve temel ihtiyaçların giderilmemesi halinde kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların birçok hastalıklarla karşılaşacağını vurguladı. Barış doğan sözlerini şöyle sürdürdü:“Arakanlı Müslümanlara yapılan vahşete birebir şahit olduk. Birçok insandan yaşadıkları acıları dinledik. Oğullarının, eşlerinin gözlerinin önlerinde yakıldıklarını anlattılar. Her şeyden vazgeçmiş bir halk var o kamplarda. Umutları tükenmiş bir halk. Ve birçok sıkıntıyla karşı karşıyalar. Yurtlarına geri dönmemeleri için kimlikleri yok edilmiş bir halk. Erkeklerin birçoğu katledilmiş bir halk. Bizler hayırseverlerin bağışlarıyla orada yardımları gerçekleştik ve sağlık hizmetleri yürüttük. Fakat orada bizlere hala ihtiyacı olan bir halk var. Onlara sahip çıkmamız gerekiyor.”Program Kayseri’de eğitim gören iki Arakanlı öğrencinin yaşadıkları sıkıntıları anlatmasıyla sona erdi.