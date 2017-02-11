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"Yeşil bakış kısa film yarışması" başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Korumu Vakfının düzenlediği 'Yeşil Bakış Kısa Film Yarışması' başlıyor. Bakan Özhaseki'nin talimatıyla başlayacak olan yarışma kapsamında üniversite öğrencilerine toplam 150 bin TL ödül dağıtılacak.

"Yeşil bakış kısa film yarışması" başlıyor
Gençlerde çevre bilinci oluşturmak, bu alanda gençleri düşünmeye sevk etmek amacıyla hareket eden bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı  ( TUÇEV ) yeni bir yarışma daha başlatıyor.
Kentsel tasarım ve çevre temalı yarışmalar düzenleyen TUÇEV bu yıl da 'Yeşil Bakış Kısa Film Yarışmasını' hayata geçirecek.
Başvuruların başladığı yarışmaya katılım sağlamak isteyen öğrenciler yarışmanın web sayfasından (www.yesilbakiskisafilm.com ) 17 Mart 2017 tarihine kadar ön kayıt yaptıracak.
10 Nisan 2017 tarihine kadar istenilen belgeler ile birlikte filmlerini teslim eden katılımcılara, 21 Mayıs 2017 de Haliç Kongre Merkezinde düzenlenecek ödül töreni ile ödülleri takdim edilecek.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki; "Sanat dünyasının önde gelen isimlerinin yer alacağı 7 kişilik jüri heyetinin önümüzdeki haftalarda açıklayacağız. Yarışma kapsamında birinciye 40 Bin TL, ikinciye 30 Bin TL, üçüncüye 20 Bin TL ödül vereceğiz" dedi.
Bakan Özhaseki ayrıca 8 kişiye de mansiyon ödülü olarak 7 Bin 500 TL ödül verileceğini ifade etti.
(Kurum haberi)
 
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