Yeşilay’dan bağımlılıkla 4 kıtada mücadele

Uluslararası Yeşilay Federasyonu'nun (UYEF) Yeşilay ev sahipliğinde düzenlediği ve aralarında Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Kenya, Kıbrıs, Lübnan, Malezya, Senegal, Çin ve Tanzanya’nın da bulunduğu 34 ülkeden 70 temsilciyi bir araya getiren “2. Ülke Yeşilayları Kapasite Geliştirme Programı” tamamlandı. Bağımlılıkla mücadelede sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da bir marka haline gelen Türk Yeşilayı uluslararası işbirliği ve 4 kıtada teşkilatlanmasıyla bağımlılığa karşı global bir mücadele sergiliyor.



3 gün süren etkinliğin kapanışında konuşan Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Esra Albayrak, bağımlılığın küresel bir sorun olduğuna dikkat çekti. Bu soruna karşı da küresel politikaların üretilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Esra Albayrak, “Avrupa Kalite Yönetimi (EFQM) tarafından 3 Yıldızlı Yetkinlik Belgesine sahip olan Yeşilay da bu noktada hem uluslararası işbirlikleri hem de 34 ülkede kurmuş olduğu Ülke Yeşilaylarıyla bağımlılığa karşı önleyici, koruyucu ve rehabilite edici çalışmaların yapılmasına öncü olacak” dedi.



TBM dünya üzerinden en etkili önleyici çalışma



Yeşilay’ın, ülkelerden model uygulama aldığı gibi kendi asırlık tecrübesini de diğer ülkelere model olarak sunduğunu ve projelerin uygulanmasını sağladığını kaydeden Esra Albayrak, “Şu an Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programımız (TBM) dünya üzerinde en etkili bağımlılık temelli önleyici çalışma olarak gösteriliyor. Bu başarının devamını sağlayacağız. Ülke Yeşilaylarımızı daha da güçlendirecek, birlikten güç doğar ilkesiyle, başta uyuşturucu olmak üzere, alkol, sigara ve teknoloji bağımlılığına karşı evrensel boyutta çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.



Türkiye sigara kullanımında OECD’de 11. sırada



Etkinlikte Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) ‘Bir Bakışta sağlık 2015’ raporu da değerlendirildi. OECD’ye üye ülkelerin sigara ve alkol kullanımının araştırıldığı raporda Türkiye’nin yüzde 23,8’lik sigara kullanım oranıyla OECD ülkeleri arasında 11’inci sırada yer aldığı belirtildi. Sigara tüketiminin kadın ve erkekler arasındaki farkına da yer verilen raporda, Türkiye’de erkeklerin yüzde 37,3’ü sigara kullanırken bu oran kadınlarda yüzde 10,7 olduğu vurgulandı. Geçmiş raporlarla kıyaslandığında Türkiye’de sigara kullanımının 2000 yılında yüzde 32’leri bulduğu ve yıllar içerisinde bu oranın düştüğünün gözlemlendiği belirtilirken, Uzmanlar, Türkiye’de 2005’te uygulanmaya başlanan ‘kapalı alanlarda sigara yasağının sigara kullanımını azalttığını düşünüyor. Rapora göre sigara kullanımı yılda 6 milyon kişinin ölümüne yol açarken, OECD ülkeleri içindeki ortalama sigara kullanım oranı yüzde 19,7 olarak açıklandı.



Türkiye en az alkol tüketen ülkeler arasında



OECD’nin raporunda 44 ülkenin alkol tüketim miktarları da bir başka başlık olarak yer alıyor. Buna göre, en çok alkol tüketen ülke yılda 14 litre ile Litvanya olurken, Avusturya ve Estonya 12 litrelik ortalamalarıyla Litvanya’yı takip ediyor. 44 ülke arasında yılda kişi başına en az alkol tüketen ülke Endonezya olurken, sondan ikinci sırada ise Türkiye yer alıyor. Rapora göre Türkiye’de yılda kişi başı alkol tüketim oranı 1,6 litre olarak veriliyor. Bu oran, 2000 yılından 2013 yılına kadar Türkiye’nin kişi başına alkol tüketiminde hiçbir değişiklik olmadığını gösteriyor. Raporda yer alan bilgilere göre, Türkiye’de alkol tüketenlerin yüzde 63’ü yalnızca birayı tercih ederken, yüzde 8,6’sı ise sadece şarap içiyor.



UYEF’in 2018 sonuna kadar hedefi 60 ülke



Dünyanın bağımlılık alanındaki en eski ve köklü kuruluşu olan Yeşilay, Türkiye’deki şubeleşmenin yanı sıra uluslararası alanda da teşkilatlanmayı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yeşilay, dünyanın dört bir yanında Ülke Yeşilayları kurulmasını destekleyerek küresel bir sivil toplum kuruluşu statüsüne ulaştı. Bugüne kadar 34 ülkede kuruluşu gerçekleşen Ülke Yeşilaylarıyla amaç, bağımlılıklarla mücadeledeki asırlık tecrübeyi diğer ülkelere aktarmak ve o ülkenin bağımlılık çalışmalarına destek olmak. Uluslararası alandaki faaliyetlerini bir üst aşamaya taşıyan Yeşilay, mevcut ve bundan sonra kurulacak olan Ülke Yeşilaylarını, Nisan 2016’da, kuruluş deklarasyonunu imzalamış olduğu Uluslararası Yeşilay Federasyonu (UYEF) çatısı altında topladı. Merkezi İstanbul’da olan UYEF’te, Yeşilay da diğer Ülke Yeşilayları gibi Türk Yeşilay’ı olarak yer almakta ve diğer ülkelere süpervizörlük yapmakta. Şu an UYEF çatısı altında 34 olan Ülke Yeşilayı sayısı, 2018 yılı sonuna kadar 60 ülke hedefine ulaşacak.



11 milyon öğrenci ve 2 milyon veliye ulaşıldı



Yeşilay ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen TBM, bağımlılık alanlarında uzman akademisyen, hekim, psikolog ve iletişimcilerin oluşturduğu bağımlılık koruyucu, önleyici bir eğitim programı. 2014 yılında hayata geçirilen ve dünyanın en geniş kapsamlı bağımlılıkla mücadelede önleme temelli eğitim programı TBM ile her ilden 5’er rehber öğretmen, farklı bağımlılık alanlarında eğitim alarak TBM formatörü olarak yetiştirildi. Yetiştirilen bu formatörler ile Türkiye genelinde 28 bin rehber öğretmene bire bir eğitim verirken, 28 bin rehber öğretmen vasıtasıyla bugüne kadar 11 milyon öğrenci ve 2 milyon veliye ulaşıldı. Sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji bağımlılığı ve sağlıklı yaşam alanlarında yaş gruplarına özelleştirilmiş ve alan uzmanları tarafından hazırlanmış içeriklerden oluşan TBM kapsamında eğitimlerin verilmesini ve bağımlılıklar konusunda uzmanlaşan rehber öğretmenler aracılığıyla yaklaşık 18 milyon öğrenciye ulaşmayı hedefleniyor. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi (EMCDDA) 2016 uyuşturucu raporunda TBM eğitim programı iyi uygulama örneği olarak gösterildi.



Kurum Haberi