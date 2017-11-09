Yeşilay’dan ödül heykelciliği yarışması

Yeşilay; "bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı" misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleye destek veren kişi ve kurumları ödüllendirdiği "Zümrüdüanka Ödülleri" için ödül heykelciliği yarışması başlattı. Sanat ve tasarım fakültesi öğrencilerine ve mezunlarına açık olan yarışma için son başvuru tarihi 22 Aralık!

09 Kasım 2017 Perşembe 09:44