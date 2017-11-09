Yeşilay’dan ödül heykelciliği yarışması

Yaklaşık bir asırdır bağımlılıklarla mücadele eden, koruyucu, önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yapan Yeşilay; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen, "bağımlılıklardan uzak, sağlıklı yaşamı" misyon edinen, söz ve eylemleriyle bu mücadeleye destek veren kişi ve kurumları ödüllendirdiği "Zümrüdüanka Ödülleri" için ödül heykelciliği için yarışma başlattı. Bu yıl ilki düzenlenecek olan yarışma ile Zümrüdüanka Ödüllerini daha da anlamlı hale getirmek üzere özel tasarım heykelin ödül olarak verilmesini sağlamak, bu yolla genç sanatçıları desteklemek, sanat eğitimine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Ana temanın ve konunun "Efsanevi Kuş Zümrüdüanka" olduğu yarışmada birincilik ödülü sahibine 15 bin TL, başarılı bulunan üç esere de 5 bin TL ödül verilecek.
Yarışmaya katılacaklar tasarladıkları ödül heykelciğini 1/1 ölçeğinde alçı vb. dayanıklı malzemeden, orijinal modeliyle Yeşilay Genel Merkezine teslim edilecek. Jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Rahmi Aksungur, Prof. Dr. Prof. Nilüfer Ergin Doğruer, Prof. Dr. Nevzat Atalay, Prof. Dr. Refa Emralı, Prof. Dr. Rahmi Atalay ve oyuncu ve seramik sanatçısı Ayşe Tolga'nın bulunduğu Zümrüdüanka Ödül Heykelciliği Yarışmasında başvuru için son tarih 22 Aralık Cuma. Yarışmayla ilgili tüm detaylar ve teknik şartnameye de www.yesilay.org.tr web sitesinden ulaşılabiliyor.
Kurum haberi
Yarışmaya katılacaklar tasarladıkları ödül heykelciğini 1/1 ölçeğinde alçı vb. dayanıklı malzemeden, orijinal modeliyle Yeşilay Genel Merkezine teslim edilecek. Jüri üyeleri arasında Prof. Dr. Rahmi Aksungur, Prof. Dr. Prof. Nilüfer Ergin Doğruer, Prof. Dr. Nevzat Atalay, Prof. Dr. Refa Emralı, Prof. Dr. Rahmi Atalay ve oyuncu ve seramik sanatçısı Ayşe Tolga'nın bulunduğu Zümrüdüanka Ödül Heykelciliği Yarışmasında başvuru için son tarih 22 Aralık Cuma. Yarışmayla ilgili tüm detaylar ve teknik şartnameye de www.yesilay.org.tr web sitesinden ulaşılabiliyor.
Kurum haberi