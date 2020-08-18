Yeşilhisar Akköy barajındaki doğal servet gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor

İlçede yaklaşık 30 yıldır olta balıkçılığı yapan Metin Değirmenci, su ıstakozu da denilen kerevitlerin, Akköy barajında aynalı sazan balığını da bitirdiğini belirterek, “Bu kerevitin ilaç sanayinde ve lüks lokantalarda tüketildiği biliniyor. Bu türler normalde çiftliklerde üretiliyor ve piyasası olan bir canlı. Eğer gerekli girişimler yapılarak değerlendirilirse Yeşilhisar’ın ekonomisine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bölgeyi canlandıracak olan altın değerindeki bu tür, değerlendirilmeyi bekliyor” diye konuştu.



