Yıldırım Beyazıt’ta su kesintisi uyarısı

Yıldırım Beyazıt mahallesindeki ekonomik ömrünü tamamlamış hatların yeni nesil borularla değiştirdiklerini belirten KASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “Söz konusu su kesintisinin Yıldırım Beyazıt mahallesindeki ekonomik ömrünü yitirmiş eski içme suyu hattının yeni nesil borularla değişikliği sırasında gerçekleştirilecek” dedi.



Su kesintisinin sabah saat 10:00’da başlayıp, akşam saat 17:00’a kadar devam edeceğini kaydeden Özdemir, bu bölgelerde ikamet eden vatandaşların su kesintisinden daha az etkilenmeleri için gerekli tedbirleri önceden almaları gerektiğini sözlerine ekledi.





Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş