Yılın en iyi tematik radyosu “radyo trafik”

Radyoculuk sektörüne hizmet etmek; başarılı radyoları, radyo programcılarını ve radyo programlarını ödüllendirmek amacıyla Fatih Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri’nde en iyiler belirlendi. Ödül Töreni, 9 Şubat’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlendi.
Fayda odaklı yayın anlayışı
Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu olmasının yanı sıra fayda odaklı yayın anlayışıyla dinleyicilerine zaman kazandıran Radyo Trafik, Sihirli Mikrofon Ödülleri’nde dinleyici oylarıyla “Yılın En İyi Tematik Radyosu” seçildi.
İstanbul’da 104.2, Ankara’da 88.4 frekansından dinlenebilen Radyo Trafik, 2015’te çıkardığı mobil uygulaması ile Türkiye genelinde yüzbinlerce araç ve gönüllü muhabirden gelen veriler ile oluşturulan anlık ve ayrıntılı yoğunluk haritası vermektedir. Radyo Trafik aplikasyonu, tüm işletim sistemleri ile uyumludur ve ücretsiz olarak indirilebilir.
Saran Group Hakkında
1995 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu olan Saran Holding, yüzde yüz öz sermayeli olup, medya, yayıncılık, online, turizm, havacılık, hizmet ve savunma olmak üzere 7 sektörde faaliyet göstermektedir. Ulusal kalkınma planları ile uyum sağlayarak, uzun vadeli iş planlamaları da yapan Saran Group, 30 şirket ve 4.000’i aşkın çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biridir.
Bilgi ve İletişim
On İletişim
İpek Özgüden Özen Tel: (0212) 291 18 48 ipek.ozguden@oniletisim.com
Efkan Kula Tel: (0212) 291 18 48 efkan.kula@oniletisim.com
Erdi Aydemir Tel: (0212) 291 18 48 erdi.aydemir@oniletisim.com
Fayda odaklı yayın anlayışı
Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu olmasının yanı sıra fayda odaklı yayın anlayışıyla dinleyicilerine zaman kazandıran Radyo Trafik, Sihirli Mikrofon Ödülleri’nde dinleyici oylarıyla “Yılın En İyi Tematik Radyosu” seçildi.
İstanbul’da 104.2, Ankara’da 88.4 frekansından dinlenebilen Radyo Trafik, 2015’te çıkardığı mobil uygulaması ile Türkiye genelinde yüzbinlerce araç ve gönüllü muhabirden gelen veriler ile oluşturulan anlık ve ayrıntılı yoğunluk haritası vermektedir. Radyo Trafik aplikasyonu, tüm işletim sistemleri ile uyumludur ve ücretsiz olarak indirilebilir.
Saran Group Hakkında
1995 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu olan Saran Holding, yüzde yüz öz sermayeli olup, medya, yayıncılık, online, turizm, havacılık, hizmet ve savunma olmak üzere 7 sektörde faaliyet göstermektedir. Ulusal kalkınma planları ile uyum sağlayarak, uzun vadeli iş planlamaları da yapan Saran Group, 30 şirket ve 4.000’i aşkın çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biridir.
Bilgi ve İletişim
On İletişim
İpek Özgüden Özen Tel: (0212) 291 18 48 ipek.ozguden@oniletisim.com
Efkan Kula Tel: (0212) 291 18 48 efkan.kula@oniletisim.com
Erdi Aydemir Tel: (0212) 291 18 48 erdi.aydemir@oniletisim.com