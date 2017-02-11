Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Yılın en iyi tematik radyosu “radyo trafik”

Saran Group radyolarından Radyo Trafik, Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu Radyo Trafik, dinleyici oylarıyla “Yılın En İyi Tematik Radyosu” seçildi.

Yılın en iyi tematik radyosu “radyo trafik”

Radyoculuk sektörüne hizmet etmek; başarılı radyoları, radyo programcılarını ve radyo programlarını ödüllendirmek amacıyla Fatih Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri’nde en iyiler belirlendi. Ödül Töreni, 9 Şubat’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlendi.
 
Fayda odaklı yayın anlayışı
 
Türkiye’nin ilk ve tek trafik radyosu olmasının yanı sıra fayda odaklı yayın anlayışıyla dinleyicilerine zaman kazandıran Radyo Trafik, Sihirli Mikrofon Ödülleri’nde dinleyici oylarıyla “Yılın En İyi Tematik Radyosu” seçildi.
 
İstanbul’da 104.2, Ankara’da 88.4 frekansından dinlenebilen Radyo Trafik, 2015’te çıkardığı mobil uygulaması ile Türkiye genelinde yüzbinlerce araç ve gönüllü muhabirden gelen veriler ile oluşturulan anlık ve ayrıntılı yoğunluk haritası vermektedir. Radyo Trafik aplikasyonu, tüm işletim sistemleri ile uyumludur ve ücretsiz olarak indirilebilir.
 
Saran Group Hakkında
1995 yılından bu yana farklı sektörlerde faaliyet gösteren bir şirketler topluluğu olan Saran Holding, yüzde yüz öz sermayeli olup, medya, yayıncılık, online, turizm, havacılık, hizmet ve savunma olmak üzere 7 sektörde faaliyet göstermektedir. Ulusal kalkınma planları ile uyum sağlayarak, uzun vadeli iş planlamaları da yapan Saran Group, 30 şirket ve 4.000’i aşkın çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biridir.  
 
 
Bilgi ve İletişim
On İletişim
İpek Özgüden Özen            Tel: (0212) 291 18 48        ipek.ozguden@oniletisim.com
Efkan Kula                             Tel: (0212) 291 18 48        efkan.kula@oniletisim.com
Erdi Aydemir                        Tel: (0212) 291 18 48        erdi.aydemir@oniletisim.com
İlgili Galeriler
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor Sokak kedilerine çocuğu gibi bakıyor
"Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak "Gençlik iksiri" gilaburu dünyaya açılacak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.