Yılkı atları fotoğrafçıların gözdesi oldu

Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldıkları atlar, şimdilerde fotoğraflara konu oluyor.

Erciyes Dağı’nın eteğinde, Hörmetçi Sazlığı, Sultan Sazlığı ve Soysallı Mahallesi etrafında yaşayan yılkı atları, fotosafari turları kapsamında Türkiye'nin dört bir tarafından bölgeye gelen fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Fotoğraf sanatçıları, atları fotoğraflayabilmek için hünerlerini sergiliyor.



Bölgeye turlar düzenleyen fotoğraf sanatçısı Nuri Çorbaçıoğlu, yılkı atlarının Anadolu'da atçılık kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Hörmetçi bölgesinde bulunan atların aslında yılkı atı olduğunu ancak zamanla simsarların bu atları sahiplendiğini belirten Çorbacıoğlu, "Eskiden bölge halkı bu atları kışın doğaya salıyorlardı. Yazın ise tekrar yakalayıp kullanıyorlardı ancak son dönemlerde köy işlerinde ata ihtiyaç kalmayınca atlar doğada kalmaya başladı. Bazı köylüler de bu atları yaz kış besleyip çeşitli yerlere satıyorlar." diye konuştu.



"Turizmde kullanıyorlar"

Köyde yaklaşık 300 atın bulunduğu anlatan Çorbacıoğlu, son dönemde de Kapadokya'da turizmde kullanmak için buradan çok sayıda atın satın alındığı söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır atlarla ilgili fotoğraf çalışması yaptığını ifade eden Çorbacıoğlu, şunları kaydetti:



"Burası son 3 yıldır Türkiye'nin ve dünyanın farklı yerlerinden gelen fotoğraf sanatçılarına ev sahipliği yapıyor. Dünyada at fotoğrafçılığı yapan bazı firmalar var ama bu kadar sayıya ve böyle bir atmosfere ulaşmaları mümkün değil. Burada yazın tozların içinde, kışın karların içinde, baharında suların içinde atları fotoğraflama imkanınız var. Böyle bir atmosfer dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Ne yazık ki böyle bir değere sahip olmamıza rağmen bu konuyu yeterince tanıtamıyoruz, duyuramıyoruz. Bu anlamda yerel yönetimler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının burada çalışmaları olabileceğini düşünüyorum."

Çorbacıoğlu ayrıca Türkiye Rahvan At Yarışları'nda derece alan birçok atın da burada yetiştiğini hatırlattı.

Bölgenin öneminin giderek arttığına işaret eden Çorbacıoğlu, "Kapadokya ve Erciyes Dağı'nın tam ortasında yer alan bir bölge. Bu açıdan da önemi büyük. Nuri Bilge Ceylan'ın Altın Palmiye ödüllü Kış Uykusu filiminde de buradan bir sahne var. Bölge, bu filmden sonra fotoğrafçıların, dizi setlerinin daha çok ilgisini çekmeye başladı." diye konuştu.



"Kendimi Moğolistan'da gibi hissediyorum"

İstanbul'dan yılkı atlarını fotoğraflamak için gelen Cenk Gençdiş, buradaki atmosferin Türkiye'de başka hiçbir yerde olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin birçok yerini fotoğrafladım. Dünyada da farklı bölgelerde bulundum ama burası bambaşka bir yer. Buraya gelince kendimi Moğolistan'da gibi hissediyorum. Burada fotoğraf çekmeye gelirken heyecanlanıyorum. Günler öncesinden kendimi hazırlamaya başlıyorum. Burası bölge için gerçekten bulunmaz bir nimet."