Yrd. Doç. Dr. Tekiner’den büyük başarı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Halil Tekiner, Uluslararası Eczacılık Tarihi Akademisi’ne (International Academy for the History of Pharmacy) üye seçildi. Yrd. Doç. Dr. Tekiner, Uluslararası Eczacılık Tarihi Akademisi’nin 65 yıllık tarihinde en genç üyelerden biri oldu.

11 Şubat 2017 Cumartesi 10:50