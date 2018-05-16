“Yükümüz Kardeşlik” Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi ve İl Müftülüğü tarafından ‘Şimdi yaraları sarma zamanı’ sloganıyla başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde toplanan 31 tır yardım malzemesi Suriye’ye uğurlandı. İl Müftüsü Şahin Güven, Suriye’ye taşınan yüklerin kardeşlik yükü olduğunu söyledi.

Uğurlama törenine, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, İl Müftüsü Şahin Güven, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Ardından törenin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Şahin Güven, “Bizler 2016 yılının Mart ayından bu tarafa Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız öncülüğünde sınır ötesi için gerçekleştirilen yardım kampanyalarımızı 1 yıldır sürekli hale getirdik. Kayseri’miz ve Kayserili hayırseverlerimiz artık buna alıştılar. Her ay Kayseri’mizden em az 10 tır olmak üzere yardımlarımızı buradan bölgeye gönderiyoruz. Kayseri’mizde 70 binin üzerinde Suriyeli muhacir kardeşimiz var. Bunların hiçbirisi kamplarda kalmıyor, bizlerle birlikte mahallelerimizde binalarımızda kalıyorlar. Bunların ihtiyaçlarını gidermek için bütün Kayseri’deki hayırseverlerimiz ve derneklerimiz vasıtasıyla öncülüğünü Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi’nin yaptığı, özellikle mahallelerdeki imam hatiplerimizin ve Kur’an Kursu hocalarımızın gayret ve çalışmaları sebebiyle onların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen de, “Biz merhametimiz oldukça, şefkatimiz oldukça, iman dolu kalplerimiz ve yüreğimiz oldukça Allah’ın izniyle mazlumların dünyanın dört bir tarafından bizlere ettikleri dua oldukça sırtımız yere gelmeyecek, ayağımız taşa değmeyecektir. Sebep olanlara, emeği geçen bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum. Verdiklerini Allah katında makbul olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından dua edildi ve tırlar uğurlandı.

İHA

