Yumurta üreticileri kod uygulamasından memnun



Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Genel Sekreteri Hüseyin Sungur, yetiştirme metodu kodunun işletme ve kümes numarasıyla yumurta kabuğuna damgalanması zorunluluğunu üreticiler olarak önceden talep ettiklerini söyledi.

Sungur, üreticilerin uygulamanın yürürlüğe girmesinden son derece memnun olduklarını aktararak, "Burada tüketicinin aldatılması söz konusuydu. Organik olmayan, kayıt dışı, nerede, kim tarafından üretildiği belli olmayan yumurtalar, pazar, bakkal ve marketlerde 'organik yumurta' ya da 'gezen tavuk yumurtası' adıyla tebliğe aykırı olarak yüksek fiyatlarla satılmaktaydı. Kod uygulamasıyla bunun önüne geçilmiş oldu. Herkes aldığı yumurtanın kabuğundaki kodlamaya bakacak ve gereksiz yere ücret ödememiş olacak." ifadelerini kullandı.

"Kayıtlı işletmelerdeki yumurtalar sağlıklı"

Sosyal medyada bazı kişilerin yanlış bilgiler verdiğine işaret eden Sungur, "Bu kişiler, yetiştirme metodu kodlarından 0 ve 1'in sağlıklı, 2 ve 3'ün sağlıksız ve hormonlu olduğu gibi yanlış bilgiler yayıyorlar. Bundan endişe duyuyoruz. Gıda, Tarım ve ve Hayvancılık Bakanlığına kayıtlı işletmelerde üretilen yumurtlar, ister organik, ister serbest, ister kafeste, ister kümeste olsun, bunlar tamamen sağlıklıdır. Besleyici değeri aynıdır. Tüketicilerimiz bunu gönül rahatlığıyla tüketebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Sungur, tüketicileri üreticisi belli olmayan yumurtaları almamaları konusunda uyararak, şüpheli durumda ALO 174 Gıda Hattı'ndan bilgi alınabileceğini anımsatttı.

Kodların anlamları

Yumurta yetiştiriciliği 4 grup altında toplanırken, yetiştirme metodu kodu, işletme ve kümes numarası önüne belirlenen rakamlarla kodlanıyor. "0" kodu organik yetiştiricilik, "1" kodu free range (açık dolaşıma erişim) yetiştiricilik, "2" kodu kümeste kafessiz yetiştiricilik, "3" kodu da kafesli yetiştiricilik için veriliyor.

Yumurtanın kabuğunda, ülke kodu, il trafik kodu, kümes numarası ve bu numaraların da dahil olduğu üretici firmaya verilen işletme numarası yer alıyor.

Örneğin Ankara'da organik yumurta yetiştiriciliği yapan bir işletme için "0TR060000060000-01" şeklinde damga basılıyor.

Kabuk üzerinde ayrıca zorunlu olmayan yumurtlama tarihi de yer alabiliyor.

AA

