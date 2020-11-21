Yumuşacık, Kolay, Resimli Ev Usulü Poğaça Tarifleri

Pastaneden hazır alınanlara burun kıvıracağınız mis gibi ev poğaça tarifleri, farklı iç harçlarından hazırlanabilen çeşitleriyle her damağa hitap ediyor. Komşuda, 5 çayına misafir olduğunuz yakınınızda yediğiniz o muhteşem poğaçanın tarifi ülkenin en zengin yemek arşivi Nefis Yemek Tariflerinde; yani tek tıkla ister akıllı telefonunuzda ister bilgisayarınızda…

Poğaça tarifleri mayasız veya mayalı hangi çeşit isterseniz tamamı denenmiş tarifleriyle sizleri bekliyor. Mutfakta tecrübeniz olsun olmasın sizi her daim mükemmel sonuçlara götürecek poğaça tarifleri yumuşacık dokusuyla iştah kabartıyor. Kuru mayalı veya yaş mayalı poğaça tarifi peynirli, patatesli, kıymalı, sade çeşitleriyle Nefis Yemek Tarifleri Poğaça Tarifleri kategorisinde!

Nefis Yemek Tarifleri Poğaça Tariflerine Nasıl Ulaşabilirim?

Poğaça tarifleri Türk mutfağının en sık tüketilen hamur işleri arasında! Evde yapılan nefis poğaça tarifleri, beslenme çantasına, uzun yola giderken yolluk kabına, kahvaltıya, 5 çayına, sahura, gün menüsüne ve daha pek çok farklı konsepte uyarlanabilir. Bu özelliği sayesinde her evde her zevke ve bulunan malzemelere göre değişkenlik gösterebilir.

Nefis Yemek Tarifleri de Türkiyenin en zengin poğaça tarifleri arşivine sahip! Üstelik tüm tarifler gerçek kullanıcılar tarafından birebir pişirilerek test ediliyor! Yani, seçip uygulayacağınız tariflerin tamamı denenmiş ve güvenilir ölçülere sahiptir.

Peki, Nefis Yemek Tariflerinde poğaça tariflerine nasıl, nereden ulaşabilirim?

İster web sitemizden ister mobil uygulamamızdan denenmiş tüm tariflerimize tek tıkla ulaşabilirsiniz. Ana sayfadan tarifler bölümüne gelerek Hamur İşleri kategorisindeki Poğaça Tarifleri seçeneğine tıklayarak tüm tarifleri sıralayabilirsiniz.

Bu aşamada poğaçanızda istediğiniz özel bir malzeme var ise örneğin peynir, maydanoz, kuru maya gibi bu malzemeleri arama kutucuğundaki ‘Malzeme ile Ara’ seçeneğinden filtreleyebilir; aradığınız özel poğaça tariflerini yine bu ara kutucuğundan aratabilirsiniz.

Poğaçanın içinde bulunmasını istemediğiniz malzemeleri de (soğan, kıyma, maya vs.) yine bu filtre uygulaması sayesinde arzuya göre sıralayabilirsiniz.

Nefis Yemek Tarifleri Poğaça Tarifleri Kategorisinde Nasıl Tarifler Var?

Dünyada en çok takip edilen Türkçe yemek tarifleri sitesi Nefis Yemek Tarifleri, ülkesindeki damak zevkine gayet hakim! Öyle ki, milyonlarca takipçimizin kendi ev mutfaklarında pişen mis gibi el yapımı tarifleri, her geçen gün sayısını artıyor.

Poğaça tarifleri de bunlardan yalnızca biri! Pastaneden hazır alınmış gibi, ağızda kıyır kıyır dağılan poğaça tarifleri, içi tam pişen, puf puf kabaran yumuşacık poğaça tarifleri, bol iç harçlı doyurucu poğaça çeşitleri bu kategorimizde yer alıyor.

Peki, bu poğaçalar arasında hangi çeşitler var?

Ev usulü anne poğaçaları, pastane tadında hazır gibi görünen tam tutan poğaçalar, açma çeşitleri, değişik şekilli resimli anlatımlı poğaça çeşitleri, bayatlamayan uzun süre taze kalan poğaçalar, mayalı dev gibi kabarıp tepsilere sığmayan poğaçalar, mutfakta size vakit kazandıracak şipşak mayasız poğaçalar, 5 dakikada poğaça tarifleri, 3 2 1 poğaça tarifleri, sütlü sütsüz yoğurtlu hamurdan binlerce farklı tarifle sizleri bekliyor.

Farklı damak zevklerine hitap edebilecek poğaça tarifleri beyaz, kaşar, lor peynirli, patatesli, dereotlu, maydanozlu, baharatlı, soğanlı, kıymalı poğaça tarifleri, simit tadında susamlı poğaçalar, arasına domates, biber koyabileceğiniz cep poğaçalar, katmer gibi tel tel ayrılan poğaçalar, çikolatalı tatlı poğaça çeşitleri, hakiki Karaköy poğaçası ve sayamadığımız çok daha fazlası Nefis Yemek Tarifleri poğaça tarifleri arşivinde sizleri bekliyor, kaçırmayın!

Nefis Yemek Tarifleri Mutfağında En Çok Beğeni Alan 3 Poğaça Tarifi

Nefis Yemek Tariflerinde hazırlanan tüm tariflerin lezzet garantisi olduğundan bahsetmiştik. Şimdi sıralayacağımız tarifler de birebir ev mutfaklarında takipçilerimiz tarafından hazırlanmıştır. Tarifler hakkında tüm yorum ve sorularınızı yazarlarımıza ulaştırabilir; denediğiniz tariflerin fotoğraflarını bizimle paylaşabilirsiniz!

1) Mayasız Peynirli Dereotlu Harika Poğaça (Videolu)

Pastanelerin en çok satan poğaçası: Dereotlu peynirli poğaça! Kendi mutfağınızda pekala hazırlayabileceğiniz, tam ölçüsüyle kesin sonuç elde edebileceğiniz dereotlu peynirli poğaça tarifi, ağızda kıyır kıyır dağılan dokusuyla çok beğeni topladı; öyle ki neredeyse 28 bin kişinin tarif defterinde ekli! Siz de denemeye ne dersiniz? Yanında da bir bardak tazecik çay harika gider!

2) Mayasız Yumuşacık Peynirli Poğaça (Videolu)

Anne eli değmiş bir poğaça tarifi karşınızda! Mayasız poğaça tarifi istiyorum, hızlı olsun! İsterseniz işte size çözüm… Kabartma tozuyla istediğiniz kıyır kıyır kıvamı elde edebileceğiniz bu poğaça en az mayalısı kadar yumuşacık! Aniden gelen misafire hemencik hamurunu yoğurup pişirebilir, sıcak sıcak ikram edebilirsiniz. Peynirli harçla hazırlanan bu poğaçalar arzu edilirse sade veya farklı harçlarla da hazırlanabilir elbette, tercih sizin!

3) Tepsileri Dolduran Pamuk Gibi Poğaça Tarifi (Videolu)

Pamuk poğaça tarifi istiyorum, puf puf olsun isterseniz yapabileceğiniz en iyi poğaçayı tanıtıyoruz sizlere! Kısa sürede 67 bine yakın kişiden lezzet onayı alan tepsilere sığmayan poğaça tarifi sandviç ekmeği olarak da kullanılabilir, arasına domates, salatalık, peynir, biber gibi ürünler eklenebilir. Özellikle çocuklar için doyurucu bir kahvaltılık olacağı kesin. Videolu, resimli anlatımı sayesinde tüm detaylara hakim olabilir, tecrübeniz olsun olmasın en leziz sonuçlara ulaşabilirsiniz!