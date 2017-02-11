Yunus Emre Enstitüsü Radyosu dünyaya Türkçe sesleniyor!

Türkçe eğitimi temelli olarak yayın hayatına başlayan Türkçenin Sesi Radyosu, 2017 yayın dönemine yeni programlar ve içeriklerle başladı.

İnternet üzerinden yaptığı yayınlarıyla, dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de Türkçe öğrenen ve Türkçe konuşan kitlelere ulaşan radyo, 2017 yılında zenginleştirilen kültür, sanat, edebiyat ağırlıklı 22 farklı programla dinleyicilerine Türkçe seslenmeye devam edecek.

Daha dinamik bir yayın akışı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından 2015 yılında temelleri atılan; Türk dili, kültürü, sanat ve edebiyatını daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla faaliyet gösteren Türkçenin Sesi Radyosu’nda yeni yayın dönemi başladı. Web tabanlı Türkçenin Sesi Radyosu, yepyeni programları, zengin içerikleri ve seçkin müzikleri ile dinleyicisine daha dinamik bir yayın akışı ile hitap edecek.

2017 yılında yayınlarını ve içeriklerini yenileyen Türkçenin Sesi Radyosu, program içeriklerini güncelleyerek, keyifle dinlenecek bir akış hazırladı. Türkçenin doğru, anlaşılır ve etkin kullanımına özen gösterecek uzman bir kadro oluşturulan Türkçenin Sesi Radyosu'nda hafta içi 8'i canlı olmak üzere 22 farklı program yayınlanacak. “Akşam Kuşağı” ve “Hafta Sonu” programları ile zenginleşen kuşaklarda, kültür, sanat, edebiyat ve haber ağırlıklı yapımlar arttırıldı.

Yeni dönemde “Yeni Güne Merhaba, Dünyanın Nabzı, Bakış Açısı, Haberler, Hava Durumu, Paylaşı-Yorum, 3. Sayfa, Mızraptan Dile, Kalbe Dokunan Nağmeler, Neymiş Aşk, Kağıt Sandal, Şiir Saati, Gün Akşam Oldu, Gecenin Rengi, Ve Müzik, Buradan Bakınca, Dost Meclisi, Yabancı Mısın, Kitaplık, Ritme Gel, Notaların Dili, İzler, İlaç Gibi Sözler" isimli programlar yer alacak.

Yunus Emre Enstitüsü; dil, kültür ve sanat birikimini anlaşılabilir bir dille ortaya koyan ve yaygın bir iletişim aracı olan radyo ile haber, kültür, sanat, edebiyat ağırlıklı yayınlarını Türkçe konuşan ve Türkçe öğrenen Türkiye içinde ve dışındaki herkese ulaştırmayı başarıyor.

Türkçenin Sesi Radyosu yenilenen yayın politikası ve program içerikleri ile 2017’de “Dünyaya Türkçe Sesleniyoruz” diyecek ve yurt dışında milyonlarca dinleyiciye ulaşacak. (Kurum haberi)

