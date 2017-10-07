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ZİÇEV’den aşure günü etkinliği

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şubesinde Muharrem ayı dolayısıyla Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

ZİÇEV’den aşure günü etkinliği
ZİÇEV Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinliğe Melikgazi kaymakamı Erkara Yırık’ın eşi Ayşe Yırık, ZİÇEV Kayseri Şubesi Başkanı Asuman Talaslıoğlu, ZİÇEV Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mevlüde Ünal ile çok sayıda veli katıldı.
Etkinlikte kısa bir konuşma yapan ZİÇEV Kayseri Şube Başkanı Asuman Talaslıoğlu,vakıf çalışmaları hakkında bilgiler verdi.
Tüm amaçlarının özel çocukların gelişimine katkı sağlamak olduğunun altını çizen Talaslıoğlu, katılımlarından dolayı tüm konuklara teşekkür etti.
Etkinlik, özel çocukların birbirinden güzel gösterilerinin ardından davetlilere aşure ikram edilmesiyle son buldu.
 

İHA

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