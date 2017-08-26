Zinde ve dinlenmiş yola çıkın!



Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Nöroloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Önder Kuzu, trafikte meydana gelen kazaların büyük bölümünün uykusuzluk sebebiyle yaşandığını söyledi.



Motorlu araç kullanırken ortaya çıkan uykusuzluğun sarhoş olmaya benzer şekilde etki oluşturabileceğini ifade eden Önder Kuzu, "Otomobille yapılan uzun yolculuklarda sabah çok erken saatler veya gece yolculukları riskli olabilir. Uykusunu almış, zinde ve dinlenmiş olarak yola çıkmak kaza riskini azaltacaktır" dedi.



Beş önemli tavsiyeye kulak verin!



Kuzu, Kurban Bayramı'nı da içine alan 10 günlük tatilde uzun yolculuklara çıkacak araç sürücülerine şu tavsiyelerde bulundu:

- Uzun yola yalnız çıkmamaya özen gösterin.

- Yolculuk sırasında en ufak bir yorgunluk veya uyku belirtisi olduğunda mola verin.

-Molada kısa süreli şekerleme yapın. Dinlenme sırasında çay, kahve gibi beyni uyarıcı içecekleri ölçülü olmak kaydıyla tüketebilirsiniz.

- Aracın içindeki ısıyı rahat edebilecek düzeyde tutun, hava güneşliyse güneş gözlüğü kullanın.



Tuz azaltılıp su tüketimi artırılmalı



İçinde bulunduğumuz yaz aylarında sıvı kaybına dikkat çeken Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Gizem Köse, vücutta şişliklerin oluşmaması için ortalama 4 saatte bir 500ml sıvı alınması gerektiğini söyledi. Dr. Köse, "Kişi yolculuk tamamlandıktan sonra da sıvı tüketimine devam etmeli. Yoldan geldiğinizde dolaşım sisteminiz dengesini bulana kadar destek olmanız gerekir. Bunun için de tuz ve baharat tüketiminizi azaltıp, en az 1,5lt su içmeniz gerekiyor. Ayrıca et tükettikten sonra 1 bardak su veya maden suyu tüketmeniz etin sindirimini kolaylaştırıyor. Yemeklerden sonraki hazımsızlık hissiyatınızın ortadan kalkması için yine su tüketimi önem kazanıyor" dedi. Köse'nin, yolculuğa çıkacaklara diğer önerileri ise şöyle:

"Yolculuğun bir gün öncesinde tuz tüketiminizi azaltın. Uzak yola çıkmadan önce dikkatin artması için mutlaka kahvaltı yapın. Kahvaltıda yumurta tüketirseniz hem tok tutma süresi uzun olur hem de odaklanmanıza yardımcı olur. Ayrıca yanınıza taze meyve almayı ihmal etmeyin. Bunu yola çıktıktan 2 saat sonra ara öğün olarak tüketebilirsiniz."



Kurum Haberi

