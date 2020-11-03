HİÇYILMAZ DÖNEMİ VE SEÇİMDEN NOTLAR

Kayseri Ticaret Odası ve Ticaret Borsası seçimleri nihayet Cumartesi günü tamamlandı. Kazasız belasız atlatılan seçimler herkese hayırlı olsun.

Dünya Ticaret Merkezinde yapılan Ticaret Odası seçimleri oldukça renkli geçti. Sabah erken saatlerde gelmeye başlayan üyeleri ilk olarak adayların bahçeye kurulan çadırlarındaki görevliler karşıladı. Burada üyelere nasıl oy kullanacaklarıyla ilgili bilgiler verilirken, adayları destekleyen üyelerde çadırlarda oturarak sohbet ettiler. Oy kullanımının başlamasıyla heyecan arttı ve akşam saat 17:00’ı gösterdiğinde ise bu heyecan zirveye ulaştı.

Adayların görevlendirdiği kişiler o sandıktan diğerine sonuçları almak için bayağı bir yoruldu.

Yapılan sayımlarda Adaylardan Ömer Gülsoy’un kırmızı, Mahmut Hiçyılmaz'ın mavi, Nuh Mehmet Delikan'ın beyaz, Hüseyin Tekin'in sarı ve Bilgisayarcılar Meslek Komitesinin yeşil renkli seçim pusulaları tek tek sayıldı.

Neyse yazımı fazla uzatmadan seçimlerin sonuçlarına gelirsek Mahmut Hiçyılmaz büyük fark atarak 27 meslek komitesinde birinci oldu. Seçimin diğer favori ismi olan Ömer Gülsoy ise 8 meslek komitesinde kazandı ve aylardır süren seçim kampanyasının renkli siması Nuh Mehmet Delikan ise 3 meslek komitesinde başarılı oldu. Hüseyin Tekin’de kendi gurubunda seçilirken, Bilgisayarcılar Meslek Komitesinin bağımsız yeşil pusulası da kazanan taraflar arasına girdi.

Seçimlerin sonuçları böyle.

Seçim sonunda Mahmut Hiçyılmaz, ekibiyle birlikte gelen tebrikleri kabul ederken, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Fazla konuşmamaya özen gösteren Hiçyılmaz, KTO’nun yeni bir döneme girdiğini belirterek, Oda da yapacağı yeniliklerin de şimdiden mesajını vermiş oldu. Bir ara gençlerin yakın markajına maruz kalan Hiçyılmaz, bir anda kendini gençlerin omuzlarında bularak, asker uğurlama merasimlerinde görmeye alışık olduğumuz havaya atıp tutma gösterisini istemeyerek de olsa kabul etmek zorunda kaldı. Gençlerin coşkulu sloganları ise seçim görevlisinin “ Taşkınlık Yapmayalım” uyarısıyla son buldu.

KTO seçiminin en ilginç anı ise mobilyacılara ait komite sonuçlarıyla ortaya çıktı. Sandık açıldığında Hiçyılmaz ve Gülsoy’un oy sayıların eşitti. Durum karşısında ne yapacağını şaşıran sandık başkanı yönetmeliği okuyarak kura çekilmesine karar verdi. Çekilen kurada da Gülsoy’un listesi kazanırken, kazanan taraf büyük sevinç yaşadı.

Ne diyelim.

Kayseri Kayseri olalı böyle bir seçim dönemi yaşamamıştı.

Bize bunu yaşatan adaylara teşekkür ederiz.

Ancak herkesin üzerinde uzlaştığı bir noktayı da yazmadan geçmeyeyim. En azından 8-10 komitede birinci gelmesi beklenen Nuh Mehmet Delikan’ın sadece 3 meslek komitesinde kazanması herkesi şaşırttı. Oysaki Delikan’ın verdiği yemeğe katılanların sayısını hesaplayıp toplama çıkarma yapanlar seçimin galibi olarak Delikan’ı gösteriyordu.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı KTO seçimlerinde öyle kayda değer bir arbede ya da tartışma yaşanmadı. Meslek komitesi seçimleri esnasında seçim alanında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında Ayakkabıcılar Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Saçmacı aldığı yumruk darbesiyle yaralandı. Polis ekiplerinin olaya müdahale ederek arbedeyi kısa sürede bitirdi.

Sonuç olarak, şimdi meslek komiteleri belirlendiğine göre, Meclis toplanarak yeni yönetim kurulunu seçecek. Burada da tablo pek değişmez. Çünkü Mahmut Hiçyılmaz’ın kazandığı komite sayısı tek başına çoğunluğu elde edecek ve yönetim kurulu Mahmut Hiçyılmaz’ın başkanlığında oluşacak.