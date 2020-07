Hüseyin Per ve Yerli Milli Çizgisi

Hüseyin Hoca yazdım diye bir camide ya da okuldaki hocalarımızdan birinden bahsetmeyeceğim. Kayseri’nin sayılı Çocuk Nöroloji uzmanlarından olan Prof. Dr. Hüseyin Per’den bahsetmek istiyorum.

Hüseyin Per hocamı, benim gazeteciliğe başlamama vesile olan çok kıymetli ve değerli akrabam, ağabeyim rahmetli Abdulmecit Avşar vasıtasıyla tanıdım. Yanılmıyorsam ikisi sınıf arkadaşıydı lise çağlarında. Çok uzun yıllar geçti. O zamandan bu güne kadar Hüseyin Per hocamla irtibatımız hiç kopmadı.



Kendisi özellikle Doğu Türkistanlılara olan yakınlığı ile de bizim mahallede hemen hemen herkes tarafından bilinir ve sevilir. Hatta bir nevruz kutlamamızda kendisi bizim “ Ak Sakalımız” olarak seçilmişti. Kayseri’de odalar ve kurumlar arasında ilk defa Doğu Türkistan ile ilgili toplantı düzenleyerek şehir dışından birçok isimi davet eden bir kişi. Milliyetçiliği ve vatanseverliği ile ilgili kimsenin aksine bir şey diyemeyeceği bir isim.



Neyse bunları niye yazıyorum? Geçtiğimiz hafta sonu Hüseyin Per hocamın Kayseri Tabip Odasındaki iki dönemdir yaptığı başkanlık görevi sona erdi. Tüzük gereği iki dönem üst üste başkanlık yapanların bir daha aday olması mümkün değildi. Zaten kendisi de o görevi arkadaşlarının zoru ile kabul etmiş ve 4 yıldır başarı ile sürdürmüş bir isim.



Türk Tabipler Birliği Merkez konseyi Afrin Barış Harekatına karşı çıkarken, Hüseyin Per ve Yönetim Kurulu devletinin, ordusunun ve milletinin yanında olduğunu Türk Tabipler Birliğine rağmen haykırabildi. Diyarbakırlı Anneler olayında da yaptığı açıklamalarla yine milli duruşundan taviz vermeyen “Yerli ve Milli” çizgisinden ödün vermeyen bir isim.



Yaptığı açıklamalar, önerdiği tavsiyelerle Kayseri sağlık sistemine katkısının büyük olduğunu düşünüyorum.



Bunların yanında Hüseyin Per, Erciyes Üniversitesi Çocuk Hastanesinde Çocuk Nöroloji Profesörü olarak görev yapıyor. Zaman zaman sert çıkışları ve içten pazarlıklı olmayan yapısıyla Kayseri kamuoyunda da ilgiyle takip edilen bir isim.



Çocuk Nöroloji uzmanı dedim. Alanında oldukça başarılı isim. Ama “ Hüseyin Hoca Para Kazanamaz” Gerçi para kazanmak gibi bir derdi de yok. Zaman zaman kendisine özel muayenehane açması yönünde telkinlerim olmuştur. Ama her seferinde olumsuz yanıt aldım. Nedenini de. “ Ben para kazanam. Şuradan bir gariban gelse nasıl para alıp muayene edeceğim” diyerek olayı özetleyen bir isim. Onun gibi birçok ünvan taşıyanlar paraya para demezken o hala vatan millet derdinde, Üniversiteye gelen hastaları ile gece gündüz ilgileniyor.



Allah (cc) yardımcısı olsun. Hüseyin Hoca’ya hastalarının ve yakınlarının ettiği dua yeter. Tabip Odası görevi sona erse de inşallah daha güzel yerlerde kendisini görürüz.



Son olarak, Hüseyin Per ile birlikte yönetim kurulunda görev yapan ve kendilerini daha yakından tanıma fırsatı bulduğum hekimlerimize de teşekkür ederim. Yeni seçilen Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin ve ekibine de başarılar dilerim.